Coincidiendo con el lanzamiento oficial de la campaña política, los representantes del pacto coincidieron en la importancia de ganar las elecciones presidenciales con Gabriel Boric, pero también contar con autoridades locales y en el Congreso, que estén convencidas de superar el actual modelo.

Coyhaique.- El miércoles por la tarde se llevó a cabo el acto de lanzamiento de campaña oficial del proceso eleccionario que tiene como horizonte la elección del 21 de noviembre, donde el país deberá elegir presidente, parlamentarios y consejeros regionales.

En ese sentido el pacto Apruebo Dignidad que incluye al Frente Amplio, Partido Comunista y otras fuerzas políticas e independientes, llevó a cabo un acto artístico cultural en la plaza pentagonal de Coyhaique, amenizado por música y los tradicionales discursos de los candidatos y candidatas.

“Con la compañera Isabel Garrido y otros compañeros preparamos dos temas musicales, tuvimos la oportunidad de promover las bases de nuestras candidaturas, proyectando lo que será el gobierno de Apruebo Dignidad con Gabriel Boric. Se me acercaron compañeros y compañeras para ofrecer su disponibilidad de trabajo por esta campaña. Esperamos que el TRICEL valide nuestras candidaturas, ya que de triunfar el compañero Gabriel en las presidenciales, requerirá un parlamento favorable a las ideas transformadores que estamos promoviendo, para con la nueva constitución que saldrá del trabajo de los constituyentes, podamos otorgar dignidad a la vida de los chilenos y hermanos migrantes, cambiando el modelo injusto que lamentablemente ampara los actos de corrupción y mentiras que se han destapado en los últimos años”, dijo el candidato a diputado por Aysén, Juan Catalán Jara, quien junto a los demás candidatos de la lista esperan ser ratificados esta semana por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).

La ocasión fue complementada con sopaipillas y mates individuales, además de compartir con la población algunos lineamientos del programa presidencial de Gabriel Boric, entre ellos los tres principales ejes de su candidatura: enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica y social, heredada del actual gobierno de derecha, establecer un modelo socioeconómico que tenga en el centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y comunidades y que apunte a la operación del neoliberalismo y la profundización democrática en todos los espacios.

“Nuestro proyecto como Apruebo Dignidad demuestra a diario un trabajo colectivo, donde pudimos compartir con la comunidad y dar un mensaje, junto a nuestras candidaturas a consejeros regionales de las provincias de Coyhaique y Aysén, además de las parlamentarias y esperamos que nuestras opciones sean confirmadas para avanzar hacia una mayor democracia”, dijo Marianela Molina, candidata a diputada por el Frente Amplio.

De acuerdo a la actual normativa, durante este primer periodo se puede que se inició este miércoles se puede hacer propaganda a través de medios de prensa, desplegar propaganda política en la vía pública solo a través de brigadistas, pero no de manera fija y se podrán repartir folletos, pero no instalar, por ejemplo, “palomas”, además de hacer campaña a través de Redes Sociales.

“Agradecida y honrada de ser parte de este proyecto de cambio, que espera representar a las regiones, mujeres, juventud y a las personas que nos movilizamos hace mucho tiempo, que llevamos décadas sin ver concretados nuestros anhelos y sueños. Tenemos una gran responsabilidad que no nos desanima y el llamado es a participar, porque a las nuevas autoridades les corresponderá materializar los principios generales que surjan desde la nueva Constitución”, señaló Isabel Garrido, también candidata a diputada.

Mientras el candidato de Revolución Democrática al Congreso, Julio Ñanco, agregó que “lo importante de este lanzamiento de campaña es que fue una acción pública, donde conversamos con la comunidad que a esa hora pasaba por la plaza y muchas de ellas preguntaron por Gabriel, conversamos y varios ratificaron su voto, nos pidieron volantes. En términos políticos mostramos la capacidad para presentar candidaturas en distintos ámbitos, presidencial, parlamentarias y al consejo regional. Lo que queremos es insumar desde las regional al programa de Gabriel y para eso la participación ciudadana es un eje de importancia para este pacto”, subrayó.

Consejo Regional

Dos de las candidatas al Consejo Regional también dieron su impresión acerca de este lanzamiento de campaña. Una de ellas es la conocida profesora y trabajadora radial, Katherine Miqueles Hernández, quien ha estado desde hace décadas en la lucha socio ambiental en la región de Aysén. “Creo que al Consejo Regional deben llegar voces confiables que sean amplificadoras de los anhelos de las personas que representan. En ese sentido creo que estamos muy al debe con el desarrollo social, cultural y económico de todos los territorios de la región. No es excusa para la inversión pública el hecho que haya pocos pobladores. Esta región es estratégica, geopolíticamente hablando, se hace patria en todos los rincones de Aysén, por lo tanto, la inversión pública sí o sí debe hacerse. Creo que las personas ya no están para cuentos, necesitan servidores públicos que no representen una elite política sino gente como uno, que durante la pandemia estuvo sin trabajo, que vivió del 10 por ciento, que vendió ropa, que hace fila por salud, que espera pero que también sueña con cambios para todos, por eso estoy aquí”, acotó.

Por su parte Paula Acuña, joven candidata al Consejo Regional, resaltó que “estamos felices en el comando Apruebo Dignidad, ya que tuvimos un buen recibimiento de las personas en una actividad que hicimos en torno a presentar las distintas candidaturas que llevamos en Aysén y Coyhaique al Consejo Regional, además de las cartas parlamentarias. La invitación es para que la comunidad se informe de nuestras candidaturas, porque entendemos que los gobiernos deben ser transformadores no solo en Santiago, sino también en las regiones”, afirmó la estudiante de Ciencias Políticas.