Con voto a favor del diputado Miguel Ángel Calisto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite un cuarto retiro de un 10% de los ahorros previsionales, iniciativa que a juicio del parlamentario “es una gran ayuda para muchas familias” y que ahora deberá ser discutida por el Senado.

Valparaíso.- Según el diputado, “hemos visto la preocupación y angustia de muchas familias de clase media que están esperando un respiro y poder echar mano a sus propios ahorros a través de un cuarto retiro. Yo voté a favor en la comisión de Constitución, me tocó ser el voto dirimente para abrir la discusión, y hoy ratifiqué mi voto a favor de esta iniciativa, porque se la importancia que tiene para mucha gente que lo ha pasado mal”.

Con respecto a las últimas informaciones que dan cuenta del retiro de sus fondos por parte de ministros y otras figuras de derecha, el legislador señaló que “llama la atención que algunas personas del Gobierno y de la Derecha, siendo tan contrarios a los retiros, hayan retirado sus dineros. Evidentemente no existe una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Es muy importante que en política exista esa coherencia”.

“Nosotros hemos dicho que los retiros son una forma de ayudar a las familias chilenas. No es la mejor política pública, pero se entiende que todavía estamos viviendo las consecuencias de una pandemia, donde ha quedado mucha gente sin trabajo, a muchos pequeños emprendimientos quebrados, por lo que el acceso a estos dineros pueden ser una ayuda fundamental”, indicó.

Finalmente, y con respecto a la tramitación del proyecto, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que “espero que este proyecto siga avanzando, tanto en la comisión de Constitución del Senado como en la sala. Espero que en estas últimas semanas los Senadores hayan podido tantear las necesidades de las personas en sus regiones, porque está claro que es mucha la gente que lo necesita”.