El candidato del pacto Apruebo Dignidad, por el PCCH, recordó que más allá de las intenciones de algunos parlamentarios por sacar réditos electorales, la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto de cuarto retiro, es el resultado de la demanda del pueblo y de las organizaciones sociales.

Coyhaique.- Con 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones, la tarde de este martes el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobó el proyecto que permite el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales desde las cuentas obligatorias de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP.

Tras conocer el resultado, el Candidato a Diputado del pacto “Apruebo Dignidad” reconoció en la votación un triunfo popular, obtenido gracias a la presión realizada por el pueblo y organizaciones sociales, que se mantuvieron atentos a las decisiones tomadas por los parlamentarios de cada uno de los distritos.

“Muchos parlamentarios que buscan su reelección, hoy votaron con la calculadora electoral en la mano y eso se debe a que el pueblo seguía de cerca su comportamiento. Por esta razón creo que éste es un triunfo de las comunidades, de las organizaciones sociales. Proyecto que irá en directo beneficio de las trabajadoras y trabajadores que por décadas han sostenido con sus hombros y bolsillos, un sistema tremendamente injusto” indicó el candidato del Partido Comunista, Juan Catalán.

Catalán, insistió en la necesidad de que la atención se mantenga, debido a que aún falta que el proyecto pase por el Senado, en donde no todos están en campaña electoral.

“Debemos entender, que muchos no van a la reelección ni están en campaña, esto sin duda pone en riesgo la concreción del anhelado cuarto retiro de nuestros fondos desde las AFP. La ciudadanía, debe estar más alerta y discutir estos temas. Lo que se está poniendo en riesgo, es la posibilidad de usar nuestros propios dineros y no para comprar televisores, como han intentado caricaturizar, sino más bien para pagar deudas, costear la salud propia y de nuestras familias o pagar los estudios de nuestros hijos” indicó Juan Catalán.

El candidato a Diputado de Apruebo Dignidad, indicó además que la recuperación de parte de los fondos previsionales, ha sido un duro golpe a un sistema abusivo que surgió desde la izquierda, reconociendo con ello el trabajo de los reales gestores de esta propuesta, la diputada, Alejandra Sepúlveda y el diputado, Jaime Mulet, ambos de la Federación Regionalista Verde Social.

“Todos se tratan de atribuir los retiros con fines electorales, pero son estos dos diputados de izquierda, quienes hicieron posible el mayor golpe que se le ha dado hasta el minuto a un modelo abusivo con las y los trabajadores. Es el pueblo el que se ve forzado a alimentar con parte de nuestro salario, un sistema de financiamiento de la inversión de las grandes empresas, controladas por un grupo diminuto de familias, disfrazado de sistema previsional” explicó el candidato a diputado, Juan Catalán.

El periodista y trabajador de la salud, Juan Catalán, además invitó a recordar el rol que ha jugado el candidato Sebastián Sichel y su sector en este cuarto retiro, oponiéndose permanentemente a los proyectos, desconociendo las necesidades del pueblo chileno y con su cinismo característico, utilizando la ley para su propio beneficio.