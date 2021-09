La parlamentaria por la región de Aysén adelantó que votará favorablemente el proyecto que establece el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Para Órdenes Neira, está iniciativa “responde a una necesidad de chilenas y chilenos, especialmente, será un apoyo para familias de clase media”, indicó.

Valparaíso.- Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobará por 94 votos a favor el proyecto del cuarto retiro de la AFP, los ojos se volcaron al Senado, quienes tendrán que determinar el futuro del proyecto.

Por su parte, el Gobierno anunció que la iniciativa ingresará con discusión inmediata, lo que reducirá los tiempos de discusión en el Senado. Frente a este escenario, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira adelantó que votará a favor del proyecto independiente del tiempo de discusión del proyecto.

“Es verdad, que se levantará el Estado de Excepción Constitucional por la pandemia y comenzará un proceso de reactivación laboral, económica, pero también es cierto que esto no ocurrirá de un día para otro y eso es algo que el Gobierno no está considerando que la necesidad de las y los chilenos es hoy”.

Asimismo, la senadora Órdenes desestimó los comentarios que apuntan a que el retiro pueda provocar efectos negativos. “En todos los retiros anteriores se habló de escenarios económicos catastróficos, que provocarían que nuestra macroeconomía cayera en un escenario de crisis, pero en este tipo de discusión se cae en un error: mirar lo macro y no lo micro, las familias chilenas no necesitan recursos para invertirlos o irse de viajes, estamos hablando de pago de deudas comerciales, de salud, de gastos de la vida diaria que hoy no están cubiertos”, sostuvo.

Finalmente, la parlamentaria por la región de Aysén recalcó que “asegurar que el retiro del 10% de los fondos de pensiones afectará las futuras jubilaciones, es una frase sumamente violenta. Son miles las personas que se han jubilado con pensiones que no cubren las necesidades básicas y que nunca sacaron sus recursos. Por lo tanto, decir que al sacar un cuarto retiro las pensiones se verán afectadas son frases que solo generan molestia entre las y los chilenos”, puntualizó.