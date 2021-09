Entre las formas de adquirir una propiedad, existen algunas que pueden no finalizar con la obtención del título y su escritura pública debidamente inscrita en el conservador de bienes raíces, entre ellas, se abordaron en la charla: la escritura de compraventa, cesión de derechos, un testamento, donación verbal, compra de acciones o mejoras.

Aysén.- Si bien el Ministerio de Bienes Nacionales, dentro de sus facultades, cuenta con la normativa que le permite sanear situaciones de irregularidad en la posesión material en propiedad particular (Decreto Ley N° 2.695, de 1979), tiene también la misión de prevenir dichas irregularidades, para ello, se ha implementado un calendario anual de charlas dirigidas a la comunidad.

En esta oportunidad, la Seremi Ana María Mora Araneda, junto al encargado de la Unidad de Regularización, se trasladaron hasta la sede de la Junta de Vecinos del sector de Alto Mañihuales, distante a unos 150 kilómetros al norte de la capital regional, para sostener un conversatorio con los vecinos y aclarar dudas en éstas y otras materias del Ministerio.

Así también, se explicó que en la legislación chilena para transferir un bien raíz es necesario una escritura pública (título) y la posterior inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Fuera de este orden, se efectúan otras formas de transferir un bien raíz u otras formas de posesión, por ejemplo: escritura de compraventa, cesión de derechos, promesa de venta no cumplida, herencia con antecedentes antiguos, etc.

“Es importante para nuestro Ministerio dar a conocer estas materias, que muchas veces son complejas de abordar y explicar, ya que implican la aplicación de diversas normativas y el pronunciamiento de otros servicios. Es en ese entendido, que el Gobierno Regional y su Consejo, actualmente nos brinda el apoyo a través del Plan de Regularización de la Propiedad Raíz, para llegar hasta los sectores más aislados, realizar atenciones personalizadas, responder consultas y así socializar nuestros procedimientos. Anteriormente, estuvimos con esta misma charla en la Biblioteca Municipal de Villa O´Higgins, la idea es llegar al máximo de usuarios posibles”, detalló la Seremi Ana María Mora.

Esta actividad fue valorada por María Ramírez Rivas presidenta de la Junta de Vecinos sector Alto Mañihuales. “Nosotros somos los más agradecidos de tener a Bienes Nacionales en nuestra localidad, de que nos den a conocer las materias para regularizar, ya que no podemos llegar siempre a las oficinas y nos vinieron a solucionar varias situaciones de posesión, como la situación de nuestra sede, la que queremos quede a nombre de la junta de vecinos”.

En ese sentido Gladys Huenchumir Umaña, vecina del sector, detalló que esperan generar proyectos que les permitan mejorar sus instalaciones. “Cuando ya seamos poseedores de este terreno pensamos en que podemos ampliar nuestra sede, porque aquí también funciona el taller de adulto mayor, quienes podrían tener un espacio para un taller, para todo esto necesitamos ser dueños, eso es lo que queremos concretar con Bienes Nacionales”.

¿Qué problemas se producen al no contar con la inscripción de dominio del inmueble?

Disminución en su valor comercial.

Induce a transferencias imperfectas

Riesgo de pérdida de la inversión efectuada.

Dificultad de acceder a la red social del Estado.

Beneficios de ser propietario

El ser propietario permite optar a diversos beneficios del estado y de entidades públicas. En los sectores rurales a subsidio habitacional, planes de manejo forestal, créditos para compra de abonos, semillas, etc. y si se trata de inmuebles urbanos, a subsidio habitacional por parte del servicio de vivienda y urbanismo, planes de mejoramientos de ampliación de viviendas, pavimentos participativos, entre otros.