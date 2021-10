En la reciente sesión del Consejo Regional de Aysén y al momento de dar a conocer el plan de trabajo que tiene para su comuna, el Alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz González, pudo exponer ante la Gobernadora Regional y presidenta del Core, Andrea Macías y frente a todos los Consejeros y Consejeras Regionales.

Coyhaique.- El edil, a pocos segundos de iniciar sus palabras, daba cuenta de la responsabilidad política de estar frente a las autoridades que definen los recursos para las comunas, pero inmediatamente reclamaba el tiempo que debió quedarse en Coyhaique para lograr junto a su equipo, entre ellos, su jefe de Secplac Pedro Duran.

En la ocasión, el Alcalde Muñoz, expresó también su nerviosismo de no poder estar en su comuna, asegurando ser un apasionado del trabajo y que la Municipalidad, tal como en tiempo de dictadura, “como dijo el general nada se mueve sin la firma de, porque la verdad es la pasión es que uno tiene que controlar todo”, afirmó.

“Es parte de nuestra responsabilidad política, es mi responsabilidad Presidenta pedirle estos espacios, creo que es importante darlos. Es triste llegar a este tema que yo venga acá y perdamos tiempo, aparte, yo soy un apasionado de mi pega, yo me levanto a las cinco de la mañana, a las seis y media estoy trabajando. Estar dos días acá esperando que nos atiendan o no, la verdad es que para mí es triste, porque la verdad yo quiero estar allá, yo decido todo, es así. Como dijo el general nada se mueve sin la firma de, porque la verdad es la pasión es que uno tiene que controlar todo, porque es así, más en municipios pequeños”.