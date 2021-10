“Aquí hay una gran oportunidad para hacer las cosas de una manera distinta” Así lo señaló el senador David Sandoval al referirse al impacto de este sector en la zona.

Valparaíso.- Analizar la situación de la industria salmonera, particularmente en la región de Aysén, fue el objetivo central de la última sesión de la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Alta.

En la oportunidad participaron representantes de la dirección del Trabajo, SalmonChile, AquaChile, además del director regional de CORFO, Omar Muñoz, y del PTI Desarrollo Competitivo de Fiordos y Canales de Aysén, entre otros.

Al respecto, el senador David Sandoval, integrante de esta instancia legislativa, señaló que ésta es una actividad económica “que llegó para quedarse” en la región y que por lo mismo, lo que se necesita es construir un marco de desarrollo de esta actividad que sea acorde a la realidad que viven las comunidades del litoral aisenino.

En ese sentido, el parlamentario recordó que con ese fin, en agosto del año 2019, se firmó un Protocolo Productivo, entre el ministro de Economía de la época y la industria salmonera, a objeto de mejorar esta actividad y que realmente se relacionara con las comunidades donde está inserta en Aysén. “Valoro de sobremanera lo que suscribió en su oportunidad, que se transformó en este protocolo productivo de carácter regional y que se ejecuta a través del PTI”, indicó.

En ese contexto, la información entregada por el PTI hace un tiempo atrás, señalaba que las prestaciones de servicios de la industria en la región, alcanzaba el 17% y que la meta para el año 2022 era procurar llegar a un 22%. “Entendemos que como región no tenemos todas las capacidades productivas para hacer frente a toda la demanda de servicios que involucra una industria tan grande como ésta. Aquí hay una cadena enorme de oportunidades, pero tenemos que salvar las dificultades que está enfrentando el sector”, puntualizó.

“Hoy día hay gente que en la zona austral nos dice que no quiere mineras, salmoneras, etc, pero yo soy de la idea que no le podemos poner candado a la región, pero tampoco soy de la idea de que debemos dejar pasar las cosas como se planteen, pues aquí no se trata de voluntarismo sino que es un acuerdo, es un contrato entre las empresas y la región, donde no solo hay que tener intención sino que lisa y llanamente una actitud muy proactiva”, agregó.

Por lo mismo, el legislador insistió en que “nosotros queremos que a la industria del salmón le vaya muy bien, pero de la misma manera y probablemente mucho más, queremos que a nuestras comunidades de nuestra región le vaya mucho mejor”.

Finalmente, para el senador Sandoval este tema representa una gran oportunidad “para hacer las cosas de una manera distinta”, por lo cual recalcó que lo que se tiene que hacer es ver cómo ambiental, social, laboral y productivamente se desarrolla “algo que en definitiva haga ganar a todas las comunidades”.