Tras un recorrido de 5 días por la zona sur de la región de Aysén, la candidata a diputada de la UDI, Alejandra Valdebenito Torres, señaló que hay varias tareas importantes a trabajar en la provincia de Capitán Prat y que preocupan a las organizaciones y vecinos que allí habitan.

Desde el 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre, la candidata al parlamento por la región de Aysén, se reunió con diversas organizaciones y vecinos de Cochrane, Tortel y Villa O´Higgins, a fin de mantener un diálogo abierto y franco sobre los temas que afectan y preocupan a los vecinos y vecinas.

Según destacó fue un viaje que le dejó muchas satisfacciones porque tuvo la oportunidad de poder reencontrarse con gente maravillosa, mujeres que conoció en su rol de matrona y también a las que conoció durante su trabajo con mujeres que sufrieron cáncer de mama. Pero también, enfatizó Alejandra, se trajo “tareas importantes que espero, el día de mañana en este desafío que estoy emprendiendo para poder llegar al parlamento, poder llevar y poner en la mesa temas tan importantes para nuestra región, que estoy convencida no son solamente problemas de la región de Aysén; es muy probable que estos temas sean también temas protagonistas en el mundo rural a lo largo de Chile: saneamiento básico, alcantarillado, agua potable, luz las 24 horas del día, conectividad digital y conectividad terrestre. Son hoy día las grandes brechas, el gran rezago que tiene esta provincia y también muchos sectores rurales de la región de Aysén”.

Durante los 5 días de su recorrido por el sur, la candidata a diputada se reunió con la AG de Transportes provincial, Bomberos de Villa O’Higgins, Club de Rodeo de Cochrane, los presidentes de la Cooperativa y AG Río Baker, la Agrupación de discapacidad El Tallito, así como también adultos mayores, emprendedores, vecinos y pobladores en cada una de las tres comunas.

“En Villa O’Higgins me comentaban que han construido un turismo literalmente “hecho a ñeque”. Tortel me decían que todavía no pueden generar una economía local importante producto que no tienen un sistema de energía eléctrica que les permita mantener en funcionamiento algo que se conecte a la luz las 24 horas del día, y por lo tanto es un turismo que es muy difícil de poder fomentar e impulsar. En Cochrane, los campesinos, el mundo que cría ovejas, que aún tiene serios problemas con los perros asilvestrados pero también con los depredadores naturales como el puma. Cuántas ovejas han perdido todas estas familias del mundo rural, del mundo campesino y que a pesar de que hoy día existe un seguro ovino, que muchos de ellos tienen, la verdad es que los requisitos para poder hacer uso de estos seguros son requisitos que muchas veces son inviables y no aterrizables a la realidad del mundo rural. Pasos de servidumbre, un tremendo tema. Cuántas familias atrapadas en su propio territorio, producto de personas y familias que, por alguna razón, que seguramente no siempre pasa por un tema de egoísmo, no quieren otorgar un paso, un ingreso para aquellas familias que han generado proyectos a través de ministerios, pero que lamentablemente al no tener paso de servidumbre legalizado no se puede optar a estas alternativas de conectividad del mundo rural”, señaló la candidata a diputada.

Alejandra Valdebenito asegura que son “muchas tareas, muchos desafíos, mucho rezago de nuestra gente, de nuestras familias. Hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando estos territorios, pero se requiere trabajar desde el día uno. Es muy importante seguir avanzando, es importante para dar impulso y motor a la economía local de estas tres comunas de la provincia”, finalizó.