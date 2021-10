En el encuentro participaron dirigentes del consejo de salud local, encabezados por la presidenta Ximena Ruiz, y también los diputados Aracely Leuquen y Miguel Angel Calisto.

Santiago.- Implementar la mediana complejidad en el hospital de Puerto Aysén, fue el principal tema de una reunión sostenida este martes con el ministro de Salud, Enrique Paris, la cual fue gestionada por el senador David Sandoval junto a los diputados Aracely Leuquen y Miguel Angel Calisto, y donde también participaron dirigentes del consejo local de salud, encabezados por su presidenta Ximena Ruiz.

Al respecto, el senador Sandoval destacó la importancia del encuentro, más aún cuando se está en pleno proceso de discusión de la Ley de Presupuesto 2022, señalando la relevancia de que esta implementación se termine por concretar. “Aquí estamos involucrados con un tema que es absolutamente de interés de todos los sectores, de la población en general. Felicitar a la presidenta del consejo, Ximena Ruiz, porque tuvimos una reunión muy fructífera. Como bien dijo el ministro, este es un compromiso de Estado”, señaló, recordando que la mediana complejidad fue decretada durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

“Ahora lo que hay que hacer es implementar este tema. Y espero que con la fuerza que tienen los dirigentes, esto salga adelante, que es el gran anhelo de la provincia y la comuna de Aysén”, agregó.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, recalcó que la salud “es un tema del estado de Chile, por lo tanto aquí no hay colores políticos, no hay diferencias políticas, lo que estamos tratando de hacer es luchar juntos todos y todas por una mejor salud para la región”.

“Hemos hablado del centro oncológico, del escáner, y sobre todo allegar más especialistas y contribuir de una vez por todas a la modificación del estatus del hospital de Aysén, que obviamente debe ser aumentado”, precisó tras la reunión.

En ese sentido, el secretario de Estado recordó también la discusión presupuestaria para el próximo año. “El presupuesto lo presenta el Ejecutivo, va al Parlamento y sus parlamentarios también pueden colaborar a obtener estos fondos para mejorar la salud en la región de Aysén”, enfatizó.

En tanto, la presidenta del consejo de salud, Ximena Ruiz, recordó que esta demanda de la mediana complejidad es un proyecto emblemático para la comuna, destacando la importancia del encuentro. “Muy buena reunión, el ministro nos recibió con todo su equipo y nos escuchó, que es lo más importante para los dirigentes y esperamos pronto el 2022 se puedan concretar los proyectos”, puntualizó.

La dirigente dijo finalmente que también se abordó el proyecto del escáner y lo relacionado al CESFAM de Puerto Aysén, entre otros temas. “Pensamos que esto sí va a tener esta vez un vuelco diferente, ya no va a ser una respuesta ambigua, sino que vamos a trabajar con cosas concretas. Contentos por la reunión, agradecer al senador Sandoval la oportunidad de poder estar aquí. Nos vamos bastante tranquilos y esperanzados de que esta vez sí se va a concretar”, concluyó.