La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara y ahora sólo falta que se apruebe el informe de la Comisión Mixta en el Senado.

Valparaíso.- Con un firme discurso contra los abusos de las aerolíneas, el diputado Miguel Ángel Calisto valoró la aprobación del proyecto de su autoría que permite el endoso de los pasajes aéreos y el retracto de su compra, iniciativa que quedó a un paso de ser promulgada como ley de la República luego que fuera aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Según el diputado Calisto, “lamentablemente, aquellos que somos de zonas extremas vemos el abuso permanente de las líneas aéreas nacionales, quienes a última hora cambian el vuelo, no dan facilidades a los pasajeros y finalmente la gente termina perdiendo su pasaje por no existir la posibilidad de ceder un ticket que ya pagó”.

“Con esta nueva ley garantizamos el derecho a los consumidores, el derecho sobre su ticket que ya está pagado. Estamos contentos con su aprobación y esperamos que prontamente el Senado apruebe este informe de la Comisión Mixta para que después el Presidente de la República promulgue esta nueva ley”, indicó.

El legislador señaló que “con esta ley buscamos evitar la naturalización del abuso. Es inmoral naturalizar el abuso de las líneas aéreas. Este proyecto es pionero, porque le devuelve al pasajero su ticket en propiedad. Ahora el pasajero podrá ceder libremente y sin costo alguno su derecho a ser transportado en un vuelo de cabotaje nacional en trayectos ida y vuelta”.

Calisto agregó que “la cesión podrá realizarse hasta las 24 horas previas al vuelo, sólo podrá realizarse entre personas naturales hasta un máximo de dos veces al año, para evitar cualquier especulación. También establece el retracto y el reembolso. Dentro de las 48 horas siguientes de la compra, se podrá pedir el reembolso del 100% del pasaje si el comprador se retracta”.

Finalmente, el legislador indicó que “tenemos que seguir avanzando en este tipo de proyectos que buscan garantizar los derechos de los consumidores, especialmente para las familias que son de las zonas extremas, quienes son los que más utilizan avión, porque en las zonas extremas el uso del avión no es un lujo, es una necesidad para ir al médico, para ir a estudiar o hacer trámites en la zona central”.