El Ministerio de Energía, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, otorgó el “Sello Calidad de Leña” a siete emprendedores del rubro de las comunas de Coyhaique y Aysén, que han demostrado cumplir con los procesos y estándares de calidad en toda la cadena de producción y comercialización del energético. A la fecha, en la región de Aysén ya son 15 los leñeros y leñeras que cuentan con este importante reconocimiento.

El Seremi de Energía de la región de Aysén, Juan Luis Amenábar, señaló que “el Sello Calidad de Leña forma parte de la Estrategia de Transición Energética Residencial, y contribuye a la promoción de una oferta de leña seca y de calidad, que incluye tener un porcentaje de humedad menor al 25%. De esta manera ayudamos a descontaminar nuestra región, mejorando la calidad de vida de la comunidad. Estamos muy contentos de poder entregar este reconocimiento a estos siete emprendedores que se preocupan por entregar a sus clientes un producto que cumple con la normativa vigente, y con los estándares de calidad adecuados, es decir, que están haciendo las cosas bien”.

Por su parte la beneficiaria Heidi Wahl indicó que “me gustaría agradecer la oportunidad y apoyo que nos brinda a los productores de leña la Seremi de Energía a través de los diversos programas que se encuentra impulsando. Me siento muy feliz de ser beneficiaria del Sello Calidad de Leña, ya que es un reconocimiento a nuestro trabajo. Me gustaría invitar a los productores regionales a sumarse, hoy las instituciones que compran leña exigen que sea seca, y en ese sentido el sello nos permite certificar que vendemos un producto de calidad, los que nos abre las puertas para nuevos negocios que fue lo que me motivó a participar”.

Esta distinción nace de la experiencia del Sello Leña Certificada del Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), y es producto del trabajo conjunto y coordinado de distintas instituciones públicas quienes a través de un comité técnico aportaron desde su experiencia para el desarrollo de esta iniciativa.

Responde además a la mayor demanda del consumidor residencial por disponer de un biocombustible que esté seco. Al respecto, Marcos Gallardo, productor leñero indicó que “estoy muy contento de poder contar con esta distinción, ya que el Sello Calidad de Leña me permite promocionar mis productos. Además, hoy la comunidad valora mucho poder comprar leña seca y más aún si esta está certificada y cuenta con un plan de manejo que permite preservar los campos de Aysén”.

BENEFICIOS DEL SELLO

Uno de los beneficios más importantes para los consumidores, es que pueden acceder a un biocombustible que es más eficiente en el calefactor, genera más calor y emite menos contaminación. Además, en la página web www.sellocalidadlena.cl pueden encontrar información actualizada sobre los productores regionales que venden leña con este sello.

Los comerciantes y productores que accedan al Sello Calidad de Leña obtendrán un certificado y un galvano que les permite acreditar ante sus clientes que cuenta con esta distinción. Así mismo, podrán acceder a una serie de beneficios, como destacarse en el mercado gracias a las instancias de difusión y la utilización del sello en todo el material de venta, como sacos, boletas y el letrero de la empresa. Además, todo el proceso de obtención del sello y monitoreo en terreno es complemente gratuito para el beneficiario.

PREPARANDO EL MERCADO PARA LA FUTURA REGULACIÓN

El Proyecto de Ley de Biocombustibles Sólidos (BCS) aprobado en general por la Cámara de Diputados el pasado mes de agosto, y que ahora se encuentra en el Senado para su tramitación, busca regular la comercialización de la leña como combustible residencial, evitar la venta de leña húmeda y ofrecer a los consumidores un producto que contribuya a la eficiencia energética de la combustión y calefacción domiciliaria, aportando de esta manera a mejorar la calidad del aire y a resguardar la salud de las personas.

En ese marco, el Sello Calidad de Leña ayuda a que los comerciantes y consumidores se preparen para la futura regulación que tendrá este biocombustible, a través de la promoción de buenas prácticas productivas y cambios de hábitos de compra y consumo de leña residencial.

Actualmente el Ministerio de Energía cuenta con los programas Leña Más Seca, Centro Integral de Biomasa, y el reconocimiento Sello de Calidad de Leña, que apoyan a los pequeños productores para enfrentar de buena forma esta transición.