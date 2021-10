La región de Aysén fue la vocera de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales en discusión por la Ley de Presupuesto 2022 que continúa.

Valparaíso.- La región de Aysén estuvo representada este jueves 7 de octubre en la discusión parlamentaria que se encuentra zanjando el Presupuesto de la Nación 2022, a través de la exposición de la máxima autoridad regional en la propuesta de modificación de glosas.

La presentación, que fue trabajada en conjunto por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, recalcó la importancia de tomar criterios territoriales en el uso de los recursos asignados para cada región del país.

Dentro de las intervenciones de la Gobernadora Andrea Macías, se hizo referencia al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), proyecto del anterior Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que vino a hacer justicia con los territorios que más necesitan de la inversión pública.

“Más allá de la inversión que se establece en la cantidad de recursos extras para las regiones, creo que si hay algo que tuvo el PEDZE es que hubo un cambio en su metodología de evaluación, Senadores y Senadoras. Eso vino a marcar una tremenda diferencia, porque cuando nosotros evaluamos costo/beneficio, resulta que me dicen que en nuestra región no podemos gastar más de 7 millones de pesos por arranque de agua potable, cuando en la realidad nos sale 30. Si la lógica cambia al costo/eficiencia podemos darle respuestas a esos vecinos y vecinas que hacen patria en todos los rincones de nuestra región. Esto es un tema que hemos conversado con los y las Gobernadores Regionales porque no es solamente aumento de presupuesto, sino cómo evaluamos la política en nuestros territorios”, afirmó la Gobernadora.

“Las personas necesitan alcantarillado aunque salga caro, avanzar en que todas las comunidades tengan energía las 24 horas aunque el proyecto nos cueste mucho. Porque es la dignidad de nuestra gente, la que vive en el territorio. No importa que seamos pocas personas en Aysén, necesitamos el 100% de los servicios básicos para toda nuestra población”, finalizó la autoridad regional.

Los parlamentarios, que seguirán discutiendo durante las próximas semanas, valoraron el aporte de los Gobiernos Regionales, un nuevo poder constituido en el proceso de descentralización.

Para el presidente de la comisión, Senador Carlos Montes, la discusión parlamentaria incluirá los aportes territoriales en la redacción final de la ley.

“La Comisión de Presupuesto está recibiendo a los Gobernadores Regionales. Partimos con los de ciudades grandes y ayer vimos a los de zonas extremas y la próxima semana el resto. Hoy, la principal presentación fue de la Gobernadora de Aysén, Andrea Macías Palma, que hizo una presentación muy completa y que hizo una revisión de cada una de las glosas de lo que es el presupuesto, agregando ideas y propuestas para mejorar esas glosas. Creo que fue algo muy sólido y muy fuerte que lo tomaremos en consideración cuando entramos propiamente en la redacción de lo que es el presupuesto. Quisiera felicitarla y ojala contar con ella para seguir aportando a mejorar el presupuesto de la Nación”.