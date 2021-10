El parlamentario y dirigentas de cuatro comités que tienen proyectadas sus viviendas en este sector se reunieron con el Ministro Felipe Ward y además destacaron la confirmación de la construcción de casas independientes y no pareadas.

Coyhaique.- Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la confirmación por parte del Ministro de Vivienda, Felipe Ward, de los inicios de las obras de construcción en la denominada Chacra G, esto en el marco de una serie de reuniones que sostuvo el parlamentario junto a dirigentes habitacionales con la autoridad nacional.

Según el diputado Calisto, “junto a dirigentas de los comités Ventisqueros, Caminando por Coyhaique, 28 de marzo y Hermanos de la Patagonia, nos reunimos con el Ministro de Vivienda, Felipe Ward. Son cerca de 220 familias con quienes hemos trabajado firmemente en el marco del gran proyecto habitacional de la Chacra G”.

“Hoy tenemos el compromiso por parte del Ministro del inicio de obras en el año 2022. Y lo más importante, la autoridad nacional también nos confirmó que las casas serán individuales, no pareadas, lo que era un deseo de estos comités”, indicó el legislador.

Calisto agregó que “por fin vamos a ver el año 2022 las obras de inicio de este sector, esta chacra G por la cual tanto peleamos. Hoy ya estamos viendo resultados concretos, por lo que esto da esperanza para todo el resto de los comités, ya sean en altura o de casas, que proyectan cumplir sus sueños en este terreno en la parte alta de Coyhaique”.

Por su parte, Deysi Fuentes Meneses, presidenta del Comité Hermanos de la Patagonia, aseguró que “fue una buena reunión que se concretó gracias a Miguel Ángel Calisto, quien nos ha ayudado mucho en los pasos para nuestras viviendas, ha estado muy comprometido con todas nosotras.

Finalmente, la dirigenta habitacional señaló que “estamos contentas, porque se nos ha ido cumpliendo paso a paso todo lo que hemos pedido, incluso que nuestras viviendas sean individuales y no pareados, que era un tema muy importante para los socios y algo que nos tenía muy preocupados. Así que agradecemos a Miguel Ángel por las gestiones que ha realizado”.