El presidente de dicha instancia legislativa instó al ejecutivo a agilizar la presentación de un proyecto de ley.

Valparaíso.- Luego que el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, no entregara una fecha clara sobre la presentación de un proyecto de ley para regular el mercado del Gas Licuado en su intervención en la Comisión Investigadora de la Cámara, el presidente de dicha instancia, diputado Miguel Ángel Calisto, hizo un llamado al Gobierno a agilizar la presentación de esta iniciativa, asegurando que “si no presenta este marco regulatorio en una semana, será cómplice del abuso de estas empresas”.

En la sesión de la comisión de este martes, estuvo invitado a exponer el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, y el Ministro Jobet. Fue en esta instancia cuando se le consultó al titular de la cartera por una posible fecha de presentación de un proyecto de ley.

Según el legislador, “hemos conocido nuevamente antecedentes por parte del Fiscal Nacional Económico, que señala con claridad que a pesar de la baja del precio del petróleo en los años 2019 y 2020, las empresas que entregan este servicio en el país, aumentaron su margen de ganancias entre un 34% y un 53%. Estos datos reflejan una cultura del abuso, una cultura de la sinverguenzura y la colusión por parte de estas empresas que entregan gas en Chile”.

Calisto agregó que “hacemos un llamado con claridad al Gobierno, para que no ande con tibiezas respecto de un posible proyecto que va a presentar. Nosotros esperamos que en no más de una semana se presente una iniciativa regulatoria para el precio del gas en Chile, tal como existe en Perú y en Argentina”.

Finalmente, el legislador aseguró que “hemos comprobado hoy en esta Comisión, que claramente estas empresas se han puesto de acuerdo durante los últimos 10 años para aumentar el precio de este elemento que es fundamental en la canasta básica familiar”.