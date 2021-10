“Mi experiencia me permite tener una mirada de los distintos sectores de la sociedad, ya sea en el ámbito público como en el privado, de las necesidades de la comunidad, conozco toda la región por las actividades que he desempeñado en mi vida laboral y sindical y en ese sentido estoy convencido que las personas que postulen a cargos de elección popular deben tener un compromiso real con su comunidad. Desde este punto de vista, creo que es muy importante la renovación de la política, deben existir caras nuevas, con otras propuestas y que nuestra gente se sienta identificada y representada, ya que la gran mayoría de las personas están cansadas de la política de la silla musical, donde los mismos de siempre son los que deciden con largos periodos en el poder, donde se toman las decisiones y no vemos cambios”, señala Roberto Carvallo Campos, presidente del comité Pro Adelanto de Puerto Aysén y presidente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud Aysén, quien se postula como candidato a consejero regional por la provincia de Aysén.

Carvallo Campos, -militante del partido socialista- se siente parte de la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 y apoya las demandas que se levantaron con el estallido social. “El pueblo manifestó con mucha fuerza las ideas de cambio y éstas deben provenir de parte de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, de los clubes de adultos mayores y todas las organizaciones sociales que son lo fundamental para articular una sociedad más justa e inclusiva. El pueblo pidió un cambio, por lo que ellos decidirán quienes lo representan, esperamos hacer una campaña con todos/as quienes nos quieran apoyar en este desafío”, agrega el dirigente sindical.

Salud como prioridad

Aprovechando su experiencia en salud, Roberto Carvallo asumirá “el compromiso con todos los proyectos que estén enfocados en salud como una prioridad, en caminos rurales y secundarios de todas las localidades, para que puedan desarrollarse, la conectividad es el principal problema de esta Región, en la educación, son demandas que se repiten siempre y que no han sido solucionadas de forma oportuna”, explicó.

Advierte que su trayectoria laboral y sindical “siempre he estado en la clase trabajadora, ya que, por mis experiencias de vida, puedo manifestar con propiedad, que todos los trabajos que yo he realizado, tanto en la empresa privada, donde me desempeñé en distintos rubros como el mar, el sector campesino, el comercio y otros y actualmente me desempeño en el sector público”.

Roberto Carvallo compite por un cupo al Consejo Regional por la provincia de Aysén: Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Puerto Aguirre, Villa Mañihuales, Puerto Cisnes. Puyuhuapi, La Junta, Raúl Marín Balmaceda, Guaitecas, y todas las localidades que conforman la provincia de Aysén.