A raíz de la problemática que vive la comuna de Chile Chico en torno a la ruta lacustre, debido a la suspensión de la carena a barcaza la Tehuelche y que, la mantiene varada en Puerto Ibáñez, el concejal Mario Figueroa, señaló que las autoridades no le han tomado el peso y el negativo impacto de esta situación en una de las comunas productivas y de mayor atracción turística de la región.

Chile Chico.- “Chile Chico es una comuna de importancia en cuanto a la producción hortofrutícola y de forraje de la región de Aysen, súmele a ello la reactivación de la minería y además de contar con atractivos turísticos de importancia mundial. Lamentablemente la principal ruta de conexión con el resto de la región y el país es vía lacustre hacia puerto Ibáñez, lo que hoy se encuentra supeditado a la capacidad de la barcaza Pilchero, embarcación que, dicho sea de paso, data de los años 70 y navega a cierta cantidad de nudos, quedando supeditada a la condición de viento que por estas fechas aumenta. La pilchero está supliendo a la Tehuelche, debido a la fallida carena ya por todos conocida. La situación es preocupante debido al aislamiento en el que queda Chile Chico, sumado a que los valores de productos de consumo básico han registrado un alza considerable en los últimos meses, hoy el cilindro de gas de 15 kg llega a los $35.000, el kilo de pan está por sobre los $1.700 pesos, ni hablar de los materiales de construcción lo que, dicho sea de paso, tiene impedidas a muchas familias de acceder a beneficios en reparación y/o construcción de vivienda”.

El concejal Figueroa ve con preocupación la reactivación económica, a medida que se vaya superando la pandemia. “Aquí la gente que ofrece servicios turísticos ha manifestado su preocupación a este concejal debido a que, si bien es cierto ya comienzan a recibir reservas, todo queda supeditado a que si hay disponibilidad de pasajes en la barcaza. Además, los transportistas de carga y abastecimiento local han debido readecuar sus valores debido al constante alza en los combustibles, sumado al mayor kilometraje si dan la vuelta al lago, lo que significa un desgaste considerable de sus máquinas de trabajo”, señaló Figueroa, agregando que, “ hacer la ruta desde Coyhaique hasta cruce el Maitén y luego la transversal CH 265 hasta Chile Chico no es menor, estamos hablando de que un camión con 12 mil kilos en el sector paso las llaves circula a una velocidad mínima, con el riesgo permanente del estado del camino, súmele la condición de sector el murallón con una vía y derrumbes constantes”.

Si bien es cierto el concejal destaca el esfuerzo de algunas autoridades como la delegada presidencial provincial y algunos seremis, se ha extrañado la preocupación que debieran tener subsecretarios o ministros en el tema. “A parte de la preocupación constante que ha manifestado el Diputado Calisto, llevando la inquietud al nivel central, creo que la Senadora Ordenes planteó el tema a una comisión del Senado, pero la respuesta de las autoridades es insuficiente y a destiempo, yo veo con mucha preocupación esta problemática y siento que las autoridades están más preocupadas de sus candidatos que de la gente. Hoy además me entero que una de las soluciones planteadas por el ejecutivo sería una nave nueva, de menor capacidad tanto para pasajeros como para carga, lo que será una solución parche, sin visión de futuro. En la comuna de reactiva la minería, se inician obras de relevancia como el nuevo hospital, se viene la reactivación turística y la producción frutícola y forrajera, pero resulta que no tenemos conectividad expedita”, comentó el Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa.