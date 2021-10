Esta jornada, durante la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, la parlamentaria por la región de Aysén, reiteró la necesidad de contar con una nueva nave para la zona lacustre. El Ministerio de Obras Públicas anunció que en diciembre del 2022 se adjucaría, pero la barcaza tendrá una capacidad casi 50% inferior a la Tehuelche.

Valparaíso.- La discusión en torno a la conectividad del Lago General Carrera se tomó en la comisión de Transportes y Telecomunicaciones, instancia que preside la senadora Ximena Órdenes. Luego de dos años realizada la solicitud por la Senadora Ordenes, el MOP anunció que el próximo año se firmaría el contrato para comenzar la construcción de la nueva nave.

Sin embargo, el anuncio no dejó del todo contenta a la parlamentaria por la región de Aysén, ya que la nueva nave contaría con una capacidad que no sería la solución para la conectividad de la zona.

“Al parecer las zonas extremas tenemos que luchar primero con la distancia, los problemas de conectividad, pero también con soluciones que no se condicen con nuestra realidad”, comenzó la senadora Órdenes, y agregó: “Hoy en la comisión de Transportes el Ejecutivo nos informó que en diciembre se firmaría el contrato para la construcción de la nueva barcaza, pero ésta tendría una capacidad 48% inferior en materia de pasajeros y 31% menos de capacidad de transporte de vehículos en comparación a la Tehuelche. Por ende, nos deja en condiciones similares a las que hoy viven los más de cinco mil habitantes de la zona”.

Asimismo, la senadora recalcó: “La Tehuelche tendrá que entrar a carena en el futuro y cuando ocurra, claramente la conectividad de la zona se verá afectada. Las y los habitantes de la zona lacustre dependen de la Tehuelche y esta nueva barcaza resolverá parcialmente los problemas de conectividad que venimos poniendo sobre la mesa hace más de dos años”, insistió.

En esta línea, la senadora y presidenta de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones subrayó: “Acá hablamos de un serio problema de conectividad que no solo afecta a las y los vecinos, sino que también la industria del turismo que sufre con cancelaciones, ya que nadie está dispuesto a viajar por tierra casi ocho horas cuando las barcazas no están disponibles”.

Finalmente, la senadora Órdenes adelantó que insistirá con las autoridades correspondientes para que se cuente con un plan de contingencia que responda a las necesidades de los habitantes, pero, además, buscar los mecanismos para que la nueva nave se acerque a la capacidad con la que cuenta la Tehuelche.

“No es posible que no se cuente con un plan de contingencia suficiente, pese a que se conoce que, cada cierto tiempo, la Tehuelche debe estar en carena. Además, solicité los antecedentes para saber por qué el Ministerio de Transportes determinó que la nueva barcaza tenga una capacidad 48% menos en pasajeros y 31% menos en transporte de vehículos. Aún estamos a tiempo para modificar la licitación y entregar una solución a la altura de lo que esperan los habitantes de la zona”, concluyó la senadora Órdenes.