Molestos se encuentran en la pequeña localidad de Puerto Sánchez, comuna de Ibáñez, provincia General Carrera, ya que, por estos días mediante un helicóptero se estarían aplicando fertilizantes a varios terrenos del sector, lo que según denuncia el presidente de la junta de vecinos del lugar, Fabián Venegas, serian trabajos encargados por la familia Walker, quienes además serían los propietarios de casi todo este pueblo.

Puerto Aysén.- El dirigente afirmó que estos hechos están ocurriendo desde el día jueves de la semana recién pasada y se habrían registrado hasta el lunes de esta semana, añadiendo que, “lo que pasa es que la familia Walker está fertilizando con un helicóptero, un ruido muy molesto, aquí andaban turistas, todos reclamaron porque estaban fertilizando al lado del pueblo. Había mucho viento y ahora hay gente que le pica la garganta, con náuseas, con picazón en los ojos, yo creo que debe ser por eso, porque antes no había pasado nada”.

Fabián Venegas, agregó que, “los Walker está bien que sean dueños del pueblo, pero acá hay gente, somos seres humanos no somos animales, para que lleguen y fertilicen sin avisar, es una molestia. El helicóptero anduvo por acá por toda la orilla del pueblo, por la orilla del lago, incluso algunos turistas grabaron videos porque pasaban por arriba de los botes, se imaginan si hubiese caído eso encima de alguna persona. Antes lo hacían con tractor, fertilizaban, tiraban azufre para sus plantaciones, pero ahora lo hicieron con helicóptero, fue peor”.

Sebastián Viveros, es un turista de Santiago que por estos días se encuentra en Puerto Sánchez, visitando la zona y recorriendo parte de nuestra región. Y precisamente pudo constatar los trabajos que estaba desarrollando un helicóptero en la localidad, lo cual le habría traído algunos problemas de salud, según lo relató a nuestro medio.

“Al momento de acercarme a los botes que estaban en el lago, me doy cuenta de un ruido súper molesto que estaba al lado mío y resulta que era un helicóptero, me acerco a preguntarle a los botes de quien era el helicóptero, porque en realidad era muy molesto el ruido y me comentan que era de la familia Walker. Cuando estoy grabando hacia el lago, haciendo una panorámica en video, me doy cuenta que el helicóptero pasa por encima mío, yo lo grabé, porque cuando pasaba con el balde que estaban fertilizando efectivamente los campos ese día había mucho viento, lo cual hacía que el polvo no cayera precisamente donde estaban fertilizando. Empezó a pasar el helicóptero por encima de mí, lo cual me generó dudas e incomodidad, ya que yo soy un turista. Al día de hoy me encuentro con picazón en la garganta, me encuentro con alergia y en verdad me siento muy incómodo en el pueblo, porque yo vine a desconectarme, a pasarlo bien y me encuentro con síntomas de resfrío, producto de la inhalación de este polvillo”.

Desde la junta de vecinos de Puerto Sánchez pusieron en alerta de esta situación al Alcalde de la comuna de Ibáñez, Marcelo Santana y a la Seremi de Salud, esperando que ellos tomen cartas en el asunto.