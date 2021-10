La Municipalidad de Cisnes este año nuevamente está haciendo entrega, principalmente a adultos y adultas mayores de vales para recarga de gas de 15 kilos, son 450 las familias que obtendrán este beneficio en distintos puntos de la comuna.

Cisnes.- Para el Alcalde Francisco Roncagliolo Lepio, este tipo de acciones vienen más allá de ser regalo, un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación por crear el territorio que hoy le corresponde administrar.

“Hemos puesto un foco importante con nuestros adultos mayores en la comuna de Cisnes y no lo hemos hecho precisamente con un sentido de premio, si no con un sentido de reconocimiento al trabajo, a la dedicación y a todo el esfuerzo que ellos han realizado para construir la comuna que hoy nos toca administrar. Por lo mismo, hemos estado presentes en distintos beneficios, entre ellos, precisamente entregar estos vales de gas que sabemos son una ayuda importante, una ayuda necesaria y que obviamente les facilita la vida, como así también, les ayuda a ahorrar para otros intereses que ellos puedan tener”.

En tanto, Paulina Márquez Valeria, jefa de Dideco en la Municipalidad de Cisnes, relevó la cantidad importante de beneficiarios y beneficiarias que tiene esta entrega de vales de gas, algo que se suma a un trabajo directo y en diversas áreas con los adultos mayores. “A través de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, estamos muy contentos de una vez más estar entregando estos beneficios que van en directa ayuda de nuestros adultos mayores. Este año estamos entregando 450 vales de gas, por lo que, 450 hogares se verán favorecidos de forma directa en gran parte de nuestra comuna”.

Don Juan, es una de las personas beneficiada con un vale de gas y se mostró agradecido por el permanente apoyo que como adulto mayor recibe del Municipio de Cisnes, su Alcalde y el equipo municipal que ha reconocido sus necesidades. “Yo estoy contento y agradecido, no solamente de hoy día, sino por todos los beneficios que me ha entregado el Alcalde de Cisnes y todo su personal. Yo estoy muy agradecido y muy contento por este beneficio y que Dios lo multiplique”.

Desde la Municipalidad de Cisnes, la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina del Adulto Mayor, reafirmaron su compromiso en seguir trabajando de manera directa con los adultos y adultas mayores de la comuna, buscando atender sus requerimientos y entregándoles permanentemente una serie de beneficios.