Como un hecho lamentable que demuestra la indiferencia del Gobierno calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la resolución del Tribunal Constitucional que declara Inconstitucional el proyecto de ley impulsado por la bancada de diputados DC, que extendía el pago del bono de alivio a las Pymes a los pescadores artesanales.

Aysén.- En medio de la discusión de esta iniciativa en el Congreso, que ya estaba en su segundo trámite legislativo en el Senado, el ejecutivo presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronunciara. Finalmente, este jueves el TC declaró inconstitucional el proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados.

Según el legislador, “lamentamos profundamente la determinación del fallo del Tribunal Constitucional que deja fuera a miles de pescadores artesanales que han esperado muchos meses la llegada del bono de un millón de pesos, según lo habíamos aprobado en un proyecto que presentamos como bancada en la Cámara de Diputados. Esto sólo demuestra la indiferencia del Gobierno con miles de familias que lo están pasando mal por los efectos de la pandemia”.

“Esto no sólo afecta a los pescadores de todas las regiones de Chile, sino también a algueros y otras actividades derivadas de la pesca que están en el registro pesquero. Exigimos que el Gobierno pueda buscar una solución, porque hay que recordar que hoy más que nunca este tipo de beneficios son necesarios, tomando en cuenta lo mal que lo han pasado por la crisis económica derivada del Covid”, indicó.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “no es justo que los pescadores queden fuera de este beneficio, porque además se trata de un proyecto que fue aprobado por el Congreso. El Gobierno no quiere ceder, da la impresión que no comprenden la gravedad de la crisis económica que nos afecta, especialmente a las familias más necesitadas, como también a la clase media”.