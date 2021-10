El legislador presentó un proyecto hace algún tiempo que determina compensaciones a las aerolíneas en el caso de suspender un vuelo.

Coyhaique.- Ante la nueva cancelación de un vuelo de la aerolínea Latam en el aeropuerto de Balmaceda, el diputado Miguel Ángel Calisto condenó la actitud de la empresa, quienes sólo le ofrecieron como compensación a los pasajeros afectados un transporte de retorno a Coyhaique, por lo que recordó que él presentó un proyecto que aumenta las compensaciones en el caso que sucedan este tipo de situaciones.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo. Luego que los pasajeros que tenían programado su vuelo a las 17:30 esperaran varias horas sin ninguna información oficial, la empresa decide cancelar el trayecto por motivos mecánicos. Al momento de ofrecer compensaciones, tal como lo establece la normativa vigente, sólo dieron la opción de disponer de un traslado a la ciudad de Coyhaique.

Según el diputado Calisto, “lo que sucedió el domingo en el aeropuerto de Balmaceda es lamentable, porque nuevamente estamos presenciando cómo las grandes empresas hacen y deshacen, sin tener el mínimo de empatía por sus propios clientes”.

“La compensación ofrecida, que consistió en un traslado a Coyhaique, puede servir para la gente que vive en la capital regional, pero ¿qué pasa con aquellas personas que viajaron de Cochrane, Puerto Aysén o alguna otra localidad que quede más alejada?. Además ,esto no es primera vez que sucede, entonces ya se transforma en un abuso”, señaló.

Con respecto al proyecto, indicó que “yo he presentado tres iniciativas de ley que apuntan precisamente a terminar con los abusos de las aerolíneas, y uno aborda directamente este problema, porque determina compensaciones en el caso de cancelación de un vuelo, si no se avisa con 12 horas de anticipación”.

“Estas compensaciones serán las mismas que por ley deben ofrecer las aerolíneas en el caso de sobreventa. Me parecer que es lo mínimo que una empresa de este tipo debiera ofrecer si no está cumpliendo el contrato pactado”, señaló el legislador.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto indicó que “seguiremos peleando para que las líneas aéreas terminan de cometer estos abusos, que afectan mucho a la gente de las zonas extremas, porque para nosotros no es un lujo viajar en avión, es una necesidad. Esperamos también que prontamente nuestro proyecto que permite el endoso de pasajes sea aprobado por el Senado y ya sea ley de la República”.