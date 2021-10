El fin de semana pasado, familias, dirigentes, gremios, concejales, vecinos y vecinas de Chile Chico decidieron salir a las calles, cansado de las reuniones y discursos de las autoridades de Gobierno respecto a la conectividad lacustre.

Chile Chico.- Esto luego de que la carena de la barcaza Tehuelche haya sufrido varios impases, lo que por estos días los tienen con capacidad restringida de carga y pasajeros, debido a que la barcaza Pilchero, una de las más antiguas, está supliendo la necesidad de traslado entre la ciudad del sol e Ibáñez.

Con bombos, banderas, vehículos y en clara manifestación los y las chilequenses, llegaron hasta el muelle de la localidad para dar a conocer su descontento con el lento y tramitador accionar de las autoridades que en plena época de turismo, los han tenido complicados con la conectividad.

Mario Figuoeroa, Concejal que ha estado permanentemente dando cuenta de su preocupación por este tema y la necesidad de que autoridades regionales y nacionales le tomen el peso a esta problemática estuvo junto a los manifestantes.

“Hemos estado insistiendo en este tema, hemos participado en una serie de reuniones que se nos ha convocado, pero la verdad es que llega un punto en que uno se cansa, porque no ve una solución, no ve un avance. Se nota que las autoridades están muy dispersas, yo no veo acá una sintonía, los Seremis no vienen a apoyar a su delegada, el mismo ejecutivo de este Gobierno la Delegada Presidencial Regional ha brillado por su ausencia. Los vecinos le plantearon eso a la Delegada Provincial, que venga la autoridad regional a dar soluciones concretas, que no se siga con más soluciones parches y no más reuniones, porque la gente está cansada de eso”.

En tanto, Verónica Raty, presidenta de la cámara de turismo de Chile Chico, señaló que desde el día 31 de julio que se está requiriendo declarar a la zona en emergencia y que se contrate la Chelenko, otra embarcación que está en Ibáñez y que podría ayudar en estos días de contingencia, mientras se realiza la carena de la Tehuelche.

“Desde el 31 de julio nosotros nos vemos en esta situación, muy afectados, desde el día uno que estamos pidiendo que declaren Chile Chico en emergencia y que se contrate la Chelenko, no hemos sido escuchados, hasta ahora no hay ninguna documentación firmada, respecto a algún trabajo concreto que se vaya a hacer en la Tehuelche. Lo que significa que al día de hoy, la Tehuelche no está siendo reparada, no se le ha puesto ningún tornillo como digo yo, por lo tanto, llevamos dos meses aproximadamente de tiempo perdido. Hoy la delegada se compromete que ese documento va estar firmado, de lo contrario seguiremos reuniéndonos en el puerto en la manera de los posible”.

Su preocupación por lo que está sucediendo con la conectividad lacustre en Chile Chico, también la hizo ver el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos, Jaime Pradenas. “Los vecinos ya están cansados, no hay fecha de reparación de la barcaza que es lo que nos interesa, la delegada nos informó de una fecha final el 15 de diciembre, pero eso no nos convence, como no nos ha convencido todo este año todas las mantenciones que se han echado para atrás y una vez más hay una empresa que quizás, no hay fecha de inicio, entonces, dudamos de eso”.

La Tehuelche estaría en el agua navegando el día 15 de diciembre, algo que afirmó si o si, la Delegada Presidencial Provincial Vanessa Vásquez, momento en el que es interpelada por una dirigenta social de Chile Chico, que si ello no ocurre la autoridad renuncia, a lo que Vásquez contestó que, si.

Es importante recordar que, hace dos años en Chile Chico la comunidad se manifestó, salió a las calles exigiendo mejoras en la conectividad lacustre, debido a que las barcazas estaban presentado diversos inconvenientes. En esa oportunidad, se comprometió una nueva barcaza, la que luego fue ratificada por autoridades del nivel central, pero a dos años de este compromiso de Gobierno el proyecto estaría solo en el papel.