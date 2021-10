Así lo señaló el parlamentario tras participar de una reunión con el ministro de Economía, Lucas Palacios, y dirigentes de la pesca artesanal en Puerto Aysén.

Aysén.- “La gran generación de riqueza, de recursos y actividad económica está en el litoral”. De esta manera se refirió el senador David Sandoval a la relevancia que tiene el desarrollo de la pesca artesanal en la región, tras una reunión con sus dirigentes y el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Al respecto, el parlamentario reiteró sus cuestionamientos en relación a que “una región con tantos recursos, con tanta riqueza de materia prima”, tenga comunidades con dificultades sociales y económicas. “Cómo es posible que tengamos localidades sin agua potable o sin alcantarillado. Algo no estamos enfocando bien”, subrayó.

Por lo mismo, recalcó que se tiene que generar una nueva mirada de desarrollo a nivel regional. “Tenemos que desarrollar todas nuestras capacidades”, recalcó.

Respecto al tema de las zonas contiguas, Sandoval reiteró sus reparos a la instancia. “Éstas terminan el año que viene, y la última se aprobó por un voto. Por eso la importancia de que vengan las autoridades, porque si no somos capaces de articular un programa de trabajo con los pescadores artesanales, nos vamos a encontrar el próximo año con un nuevo sondeo sobre este particular y creo que esto no resiste más vuelta”, indicó.

En ese sentido, el legislador insistió que “aquí estamos hablando de una gran oportunidad y eso es lo que hay que desarrollar”, enfatizando que cuando vienen autoridades nacionales, como el ministro de Economía, lo que se busca es poder generar los espacios para potenciar la actividad pesquera.

Por lo mismo, se refirió a la importancia que tiene el protocolo productivo firmado en 2019 por los salmoneros y autoridades de Gobierno, donde para Sandoval la idea es potenciarlo. “Puede tener un gran impacto para la zona”, señaló.

Finalmente, reiteró que el objetivo es poder desarrollar las oportunidades que involucra este ámbito, insistiendo en la que las zonas contiguas, “en mi opinión, deben terminarse”, para así generar las capacidades en la región. “Y si necesitamos prestadores de otras zonas, debe ser bajo un mecanismo de resguardo de los intereses que debemos tener nosotros como región”, concluyó.