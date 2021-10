El legislador se trasladó hasta la Ciudad del Sol, donde valoró la confirmación de la fecha para que la barcaza la Tehuelche vuelva al lago, aunque pidió establecer un calendario sobre los pasos a seguir para mejorar la conectividad.

Chile Chico.- Aunque valoró la firma del contrato que permitirá reparar la barcaza La Tehuelche, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno a ir un paso más allá y así poder establecer un calendario con las próximas acciones a seguir que apunten a mejorar la conectividad en el Lago General Carrera, como la licitación de la nueva administración de la barcaza y la compra de una nueva nave que permita reforzar la conectividad.

El diputado Calisto estuvo este lunes en Chile Chico, instancia en la que pudo reunirse con representantes de las Juntas de Vecinos y de las asociaciones gremiales del Comercio y del Turismo. Con quienes acordaron mantener el trabajo en conjunto con el fin de mejorar la conectividad en el Lago.

Según el diputado, “tomando en cuenta la gravedad de no poder contar con la barcaza La Tehuelche, nos reunimos con vecinos y representantes del Turismo y el Comercio. Hoy en día sólo funciona la Pilchero, mientras que los vecinos plantearon por mucho tiempo que habilitaran también la barcaza Chelenko, pero hubo una negativa absoluta por parte del Ministerio de Transportes”.

Calisto agregó que “se nos informó que el 15 de diciembre debiese estar ya en funcionamiento La Tehuelche. Sin embargo, debemos garantizar el funcionamiento de la conectividad en el Lago después de diciembre. No basta con resolver el problema que tenemos ahora, sino que debemos garantizar una mantención para el mes de mayo del próximo año, como también pensar en la nueva licitación para una nueva administración de la barcaza”.

“Pero esto no queda acá, porque también debemos pensar en una nueva barcaza que conecte a los vecinos de Chile Chico y de toda la cuenca del General Carrera. Para nosotros esto es fundamental. Le pedimos a los dirigentes y vecinos que organicen una reunión donde participen todos los actores políticos, y así podamos definir un calendario con las próximas acciones para mejorar la conectividad en el lago”, señaló.

Según Verónica Raty, Presidenta de la AG de Turismo y Cultura Local de Chile Chico, “al día de hoy podemos decir que tenemos buenas noticias, porque sabemos que se ha firmado el documento con Asmar Magallanes para que ellos se hagan cargo de la reparación de esta embarcación, pero también debemos decir que llevamos del 31 de julio en esta situación, y en todo este tiempo, por uno u otros motivos, no se le ha hecho nada a la Tehuelche. Esperamos que estos trabajos comiencen a la brevedad y la barcaza empiece a funcionar el 15 de diciembre, tal como se nos ha dicho”.

“A nosotros nos pasa a diario que el turista decide otro destino, porque es muy complejo hacer la reserva y la compra de pasajes, al no existir capacidad en la Pilchero, por lo que eligen otro destino. Es complejo para todos, principalmente por el tema del abastecimiento, tiene que darse toda la vuelta al lago, las verduras y las frutas no llegan en buen estado. Estamos viviendo una situación de conectividad muy difícil en este momento”, señaló la dirigenta gremial.

Por su parte, Jaime Pradenas, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chile Chico, aseguró que “este problema se viene arrastrando hace muchos meses, porque el mantenimiento de la barcaza Tehuelche debiera haberse hecho en el mes de mayo. Estamos a finales de octubre y recién hay una firma un poco más seria, que nos parece un avance. Esperamos que se cumpla la fecha final, que es el 15 de diciembre con la barcaza en el lago”.

Finalmente, el dirigente afirmó que “es muy sensible el tema de la barcaza, porque es nuestra conectividad. Nosotros como comunidad nos afecta, porque el abastecimiento se hace por la barcaza. La Pilchero lleva 50 años navegando, con una capacidad más limitada y llega menos abastecimiento, se nos encarecen las cosas. Los vecinos no pueden ir al médico, en fin es una suma de varios inconvenientes que llevamos viviendo hace mucho tiempo”.