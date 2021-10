El legislador se reunió con los socios del comité en el terreno que tienen visto para concretar su proyecto habitacional.

Chile Chico.- En el marco de la visita que realizó esta semana a Chile Chico, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con dirigentes y socios del comité Rukantú, quienes le manifestaron su preocupación por no tener la certeza sobre el terreno que tienen visto para su proyecto, por lo cual el legislador hizo un llamado al Serviu a que comprometan la compra de este espacio, que permitirá la construcción de casas para 130 familias.

El legislador y los socios del comité se reunieron precisamente en el terreno, que se encuentra detrás de la población donde se concretó el proyecto del comité Las Bandurrias. En la instancia participaron más de 20 socios, además de los concejales Ariel Keim y Mario Figueroa.

Según el diputado Calisto, “estamos trabajando hace mucho tiempo en materia de vivienda en Chile Chico. Partimos con los comités Calafate y Las Bandurrias, quienes ya tienen sus viviendas. También estamos trabajando con el Comité Viento Patagón, con ellos ya logramos el compromiso del terreno y prontamente va a comenzar la construcción de las viviendas”.

“Ahora sigue Rukantú, un comité de 130 familias con las cuales estamos solicitando que prontamente se garantice que el terreno, que es privado, se inscriba dentro del proceso de compra para poder ellos tener el compromiso definitivamente de poder concretar ahí sus viviendas. Los vamos a apoyar con las gestiones la próxima semana y en algunas reuniones por zoom, y también con las autoridades del Serviu y Minvu, tomando en cuenta que esto se debe resolver lo antes posible”, indicó.

Calisto agregó que “son muy comprensibles las aprehensiones que tienen los vecinos, porque el próximo año hay cambio de Gobierno, por lo que es fundamental dejar esto amarrado y así aseguren el terreno para su proyecto habitacional”.

Por su parte, Luisa Chiguay, Presidenta del Comité Rukantú, señaló que “nosotros llevamos cuatro años trabajando. Hasta el momento no tenemos nada concreto. En primera instancia tuvimos una entidad patrocinante que abandonó el barco, ahora estamos con otra. Sin embargo, no hemos tenido ningún resultado que nos favorezca respecto al terreno”.

“En esta reunión adquirimos compromisos con el diputado Calisto, para instar a Serviu que se comprometa para entregarnos un documento que nos permita tener certeza de que el terreno que se va a comprar será para nuestro comité. Estamos esperando que esto se solucione pronto, tenemos esperanza, pero siempre estaremos ejerciendo presión para que se cumpla”, indicó.

Finalmente, la dirigenta señaló que “el diputado Calisto se acercó sin ningún tipo de compromiso hace mucho tiempo, y la verdad es que hemos tenido resultados. Siempre he sido reacia a trabajar con partidos políticos, porque a veces se forman peleas que no deberían afectar al comité. Sin embargo, él ha sabido hacer su trabajo durante el tiempo, y toda la información que nos ha entregado ha correspondido, lo mismo con los acuerdos que hemos tomado”.