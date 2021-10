Equidad en el trasplante y acercarlo a lugares más apartados como la región de Aysén, fue parte de los contenidos de las charlas realizadas a los usuarios de las Unidades de Diálisis del Hospital Regional Coyhaique y del Hospital de Puerto Aysén, iniciativa a cargo de la Unidad de Trasplante y Procuramiento del Hospital Base de Valdivia, que nacieron gracias a la ejecución del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) de la Región de Los Ríos.

El espacio de encuentro estuvo marcado por la entrega de información, asesoramiento y acompañamiento a los usuarios de las Unidades de Diálisis de los centros hospitalarios. Rubén Torres, enfermero de la Unidad de Trasplante y Procuramiento del Hospital Base de Valdivia, señaló que “una de nuestras sub áreas es la de Investigación y Desarrollo, en la que participan médicos, bioquímicos, tecnólogos, paramédicos y enfermeros. Hemos trasplantado gente de Coyhaique, sin embargo, no trasplantamos un paciente de esta región desde 2016. Cuando aparece un donante, aparece una lista de quienes son los más compatibles para esa persona. Desde ese año que no se da esa situación para esta región”.

Respecto a la oportunidad de volver a hacer un trasplante, considerada por el profesional como la mejor opción terapéutica posible hoy día, indica que dada la contingencia Covid-19 que está en una buena situación tanto en la región de Aysén como en los Ríos “queremos y venimos a decirles a los pacientes que la posibilidad es real, que se puede, que la conectividad aérea es muy buena, mucho mejor que la de otras regiones”.

Por su parte, Ivonne Gaete, enfermera jefe de la Unidad de Diálisis del HRC, que el día de hoy tiene 76 pacientes en hemodiálisis y 26 en peritoneo, indicó que “se tiene mucha deficiencia de información. El hecho que desde el centro de referencia que tenemos nosotros, puedan entregar directamente la información a los pacientes es un beneficio que no todos los pacientes renales del país pueden disfrutar. Es una instancia bastante enriquecedora para todos. Tiene que ser un paciente estable, y tiene que estar interesado. Toda cirugía tiene riesgos, unas más, otras menos”.

En relación a las razones para que en los últimos 5 años no se hayan realizado trasplantes a pacientes de la región, la enfermera de Diálisis del HRC señala que “los pacientes se frustran y tampoco tienen la misma intención y disposición para realizarse los estudios que contemplan varios exámenes, varias interconsultas con especialistas y muchos de ellos, producto de esta situación no se presentan, se desilusionan mucho, y eso incita, que en definitiva no estén preparados en caso de, entonces es un círculo vicioso en que una cosa lleva a otra, y que en definitiva no es beneficioso para nadie, y eso hace que el proceso se enlentezca mucho más aún”

También señala que hay un tema no menor: la conciencia de ser donante. “Es un tema que se tiene que conversar en la familia, en nuestra cultura, hablar de la muerte es tabú, no se habla nada. La opción de ser donante es un tema que se tiene que conversar, qué van a hacer con ms órganos después de fallecer, es una muestra de amor hacia el otro, el que lo necesita. Mi órgano si va a apoyar a otro, es una demostración de amor, incondicional, de eso se trata. Estamos regalando vida a través de la muerte de otra persona y eso es necesario volver a encantarse con lo que implica el trasplante”.

Por su parte, Claudio Arriagada, director del Hospital Puerto Aysén señaló su satisfacción por la presencia del equipo de la Unidad de Trasplante y Procuramiento del Hospital Base de Valdivia “explicaron todo lo referente a los trasplantes renales y estas reuniones que sostuvimos con los distintos pacientes de nuestro Hospital nos permiten aclarar dudas y también motivarlos para que puedan tener la esperanza en algún momento ser candidatos a trasplante, sea de cadáver o también de paciente vivo, información que es muy valiosa porque en esta región se conoce poco que efectivamente los pacientes dializados pueden tener un familiar que les pueda donar un riñón y con eso dejar de acudir a la terapia de hemodiálisis”

El directivo finalizó señalando que estas iniciativas “son muy importantes y vamos a seguir trabajando en conjunto para poder tener las carpetas completas de nuestros pacientes en Valdivia”.