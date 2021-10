La actividad, en marcada en las Cuadrillas Sanitarias en tu Barrio, se realizó en forma virtual y contó con la participación de dirigentes y seremis de todo el país, además de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Aysén.- A través de una reunión de trabajo, donde se analizaron las principales acciones que se han desarrollado en el transcurso de los últimos meses, representantes de Cuadrillas Sanitarias en tu Barrio de todo el país, tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias relacionadas con la labor preventiva que han desarrollado en sus respectivos territorios, entregando consejos de autocuidado frente al COVID-19.

Labor de las Cuadrillas Sanitarias en tu Barrio que fue destacada por la Pdta JJVV Clotario Blest II y III Etapa, Sandra Vargas. “Hemos aprendido muchas cosas, aprendimos a apoyarnos entre nosotros, aprendimos a cuidarnos entre nosotros no estando cerca. Ese es el principal llamado, más al autocuidado de nuestros adultos mayores que de repente están solitos, aprendimos a cuidarnos más, a estar en familia, a amarnos más, y no esperar que se nos vaya alguno para que estemos sufriendo esa pérdida”, puntualizó.

Fue así como durante esta jornada, dirigentes de Cuadrillas Sanitarias de todo el país expusieron sus metodologías y realidades al resto de las regiones, donde se destacó el nivel de organización y cambios que se han generado en las distintas poblaciones y barrios donde hoy existen estas cuadrillas que buscan resguardar la salud de sus comunidades.

Tal como lo explicó la Dirigente de la JJV Mirador, Pamela Chacón. “El proceso de primera era complejo porque teníamos miedo, pero ahora nos ha servido bastante trabajar con las cuadrillas sanitarias y con los dirigentes en el uso de mascarilla, el lavado de manos, el usar el alcohol gel… nos cuidamos entre vecinos. Nosotros hacemos puerta a puerta también, y cuando nos encontramos en la calle nos conversamos… hey se te olvidó la mascarilla, cómo va el lavado de manos. Tenemos un almacén de la esquina que lo cuidamos entre todos, tienen que llegar todos con mascarilla porque si no, no le pueden vender porque si se enferma la señora que atiende, cómo nos vamos a abastecer? Por eso tenemos que cuidarnos entre todos.

En este contexto, la Seremi de Salud Aysén (s), Gloria Beecher, valoró esta actividad que permitió conocer la realidad de otras regiones en materia de autocuidado. “Este encuentro nacional, vino a afianzar aún más los lazos entre nuestras cuadrillas y nuestros dirigentes del territorio, pudimos conocer otras realidades y experiencias que nos van a permitir seguir fortaleciendo el autocuidado y el manejo de esta pandemia con la comunidad”.

Finalmente, cabe señalar que las temáticas que se abordaron en esta actividad, pasarán a formar parte de un documento que incorporará las principales conclusiones expuestas por los dirigentes de todo el país, gracias al trabajo y análisis que desarrollará de esta jornada la Universidad Autónoma.