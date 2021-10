Tras conocer el corte Ruta 7 cerca del cruce a Murta y que deja a todas las localidades del Sur de la región desconectadas, la parlamentaria puso énfasis en la situación de Chile Chico y acusó falta de “urgencia” para buscar una solución a los problemas de conectividad de la región. Además, de criticar la intención de instalar como “buena noticia” la nueva barcaza que no cumple con los estándares del siglo XXI.

Valparaíso.- Hoy la comuna de Chile Chico se encuentra completamente aislada luego de que ocurriera un corte camino a dos kilómetros del Cruce de Murta. Esta situación provocó que la parlamentaria Ximena Órdenes hiciera un enérgico llamado a las autoridades a buscar una solución acorde a la gravedad que viven las y los habitantes de Chile Chico.

“El corte de camino coloca en una situación muy compleja no solo la conectividad vial con el sur de la región de Aysén, sino que quiero poner énfasis en la situación tan compleja que vive Chile Chico, hoy prácticamente 100% desconectada”, indicó la parlamentaria.

En este sentido, la senadora Órdenes Neira recalcó: “Esta comuna ha tenido que experimentar una situación de no conectividad a raíz de la falla de la barcaza La Pilchero y Tehuelche, ésta última debió haber concluido su mantención el 18 de octubre, cuestión que no ocurrió y la promesa es que ocurrirá el 16 de diciembre”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Transportes del Senado anunció que junto al diputado Alinco solicitaron que se establezca Estado de Emergencia por Conectividad Lacustre en la zona. “Acá hay una responsabilidad del Gobierno, no se puede sostener que existe un sistema de respaldo en base a una embarcación noble como La Pilchero, pero que claramente no tiene la capacidad para sostener la demanda actual. Estamos hablando de una embarcación que ya tiene 47 años y capacidad limitada, deberíamos levantarle un monumento por el servicio que ha prestado en la cuenca del Lago general Carrera, pero no se puede sostener que con esa alternativa se resuelve el problema de conectividad lacustre”.

Y agregó: “Quiero hacer un claro llamado a las autoridades competentes OO.PP, Transportes, Interior y lo hemos hecho saber al Presidente de la República para que se defina la situación de Emergencia por Conectividad Lacustre en Chile Chico”.

También la senadora Órdenes Neira lamentó el desdén con que se trata a las regiones en comparación a la zona central. “Se ha fallado en darle un sentido de urgencia a un problema que si se hubiera ocurrido en la zona central les aseguro que tendría soluciones de manera inmediata”.

Diseño nueva barcaza: “Es un reemplazo de la Pilchero, lo que se requiere es una nave con standard de siglo 21”

Respecto al diseño presentado por el Seremi de Transportes de la nueva barcaza para la región, la senadora Ximena Órdenes fue enfática en criticar la forma en que se ha informado esta nueva nave.

“Desde el año 2019 hemos solicitado se coloque en agenda una nueva nave para el lago General Carrera y finalmente lo que se hace es pensar a escala pequeña y sin visión de futuro una embarcación que solo viene a reemplazar a La Pilchero. Se pretende instalar como una buena noticia la situación de una nueva barcaza, con una capacidad de 128 pasajeros, significativamente menor a los aproximadamente 250 pasajeros que transporta en salón actualmente la Tehuelche. Es decir, estamos mirando al pasado, no estamos pensando en los estándares del siglo 21 y la situación de Chile Chico ya no se sostiene”, indicó.

Finalmente, Órdenes Neira insistió en el retraso en la toma de decisiones por parte de las autoridades para resolver los problemas de conectividad de Chile Chico. “Las respuestas que se han dado no han sido oportunas y el anuncio del Gobierno a mi juicio es más bien miope”, puntualizó.