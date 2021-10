Soy Silvia Urrutia, educadora. Me dicen ‘Tía Silvia’. Soy de Victoria y voy donde mi esposo con nuestros tres hijos, porque él me envió -por Correos de Chile- un recorte del Diario Aysén, de dos meses atrás que dice: Se necesita parvularia para Puyuhuapi y La Junta”. Así describe la autora su primer acercamiento con la Región de Aysén a fines de la década de los setenta. Esta experiencia fue la inspiración de Silvia Urrutia de 83 años, quien junto a sus tres hijos dejó su natal Victoria para embarcarse a la Patagonia. Así nació “Navegando en el Calbuco al lugar más bello del mundo”.

Este relato es el ganador a nivel regional de la séptima edición del concurso literario autobiográfico ‘Confieso que he vivido’, que busca rescatar, a través de la escritura, las experiencias de vida de las personas mayores de nuestro país. Todo ello a través del programa Envejecimiento Activo que impulsa diversas actividades que buscan promover una imagen positiva de la vejez y que fomenten el envejecer activamente, entregando contenidos y herramientas para la vejez, por medio de metodologías participativas, potenciando la intervención activa de las personas mayores

“Para mi (ganar) fue una gran sorpresa porque no lo esperaba. Siempre me gustó la lectura y todo aquello, pero mi calidad de educadora de párvulo dejaba atrás lo mío, porque los niños siempre estaban en primera fila. Entonces después que ya jubilé me dediqué a trabajar mucho con los adultos mayores y después empecé a escribir. Todavía me gusta”, explicó Silvia Urrutia. También comunicó que “mi mensaje más grande para todos mis amigos adultos mayores es que se atrevan, porque nosotros vamos cargando a diario un libro, que lo estamos escribiendo siempre”.

Para Romina Hernández, Coordinadora Regional del Servicio Nacional de Adulto Mayor, “esta actividad es de suma importancia para nosotros. Sabemos que las personas mayores estuvieron mucho tiempo confinadas y la verdad es que poder reencontrarnos hoy, en esta actividad tan significativa y conmovedora, es clave para Senama. Compartimos una grata experiencia, una bonita ceremonia junto a las familias de los participantes, lo que viene a fortalecer el trabajo que ya estamos desarrollando”.

Para la Seremi (S) Dominique Bräutigam, “desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia queremos felicitar y agradecer la participación de cada una de las personas mayores, que se hicieron presentes en el concurso literario ‘Confieso que he vivido’, instancia en la que se conocen historias autobiográficas con un valor agregado, que permite identificar tradiciones y rescatar maravillosos relatos de adultos mayores de la Región de Aysén.

Para la seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio Verónica Díaz, “esta actividad se enmarca en lo que es el Plan Nacional de Lectura que es parte de las políticas públicas que tenemos como ministerio, impulsando la lectura en cada uno de los ciclos de la vida de las personas, sobre todo los adultos mayores que pueden dedicar su tiempo es escribir y a leer, lo que es muy grato y tienen la oportunidad de plasmar lo que han sido sus vivencias”

Las menciones honrosas fueron para Juan Carlos Bahamonde de Coyhaique con el relato “Toque de queda” y para “No cruces el Bahuales”, de Hernán Araneda, también de la capital regional.

Este año se recibieron un total de 1.064 relatos a nivel nacional, lo cual se traduce en 754 personas.