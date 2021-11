Ángel Calisto acusaron al Gobierno de no actuar con rapidez, por lo que solicitaron que se declare emergencia lacustre para enfrentar la problemática.

Valparaiso.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “hemos visto que recién hace un día se abrió el camino a Murta que fue afectado por un derrumbe, dejando en evidencia la absoluta fragilidad que tenemos en conectividad en la Región”.

“Le hemos dicho al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que tome acciones conforme a lo que la misma comunidad le ha dicho de acuerdo a su experiencia. Los vecinos, la comunidad organizada de Chile Chico, con quienes nos reunimos hace algunos días, le pidió al Gobierno que arrienden la otra barcaza, la Chlenko, para que funcione coordinadamente con la Pilchero. Esto finalmente no se concretó y ahora estamos sin barcaza”, señaló el legislador.

Calisto agregó que “se requiere de manera rápida, declarar Emergencia Lacustre en Lago General Carrera, y así podamos contar con recursos para implementar un plan de contingencia. Vamos a hacer un trabajo coordinado entre todos los parlamentarios, para que la Ministra de Transportes o el Subsecretario tomen medidas inmediatas frente a esta situación que afecta todos los vecinos del lago General Carrera.

“También es fundamental que se realicen las gestiones necesarias para que se abra la frontera con Argentina, para permitir el tránsito por ese lado del lago y dar una alternativa de transporte, como también la disposición de buses para la gente que deba viajar a Coyhaique, ya sea por atención médica, trabajo u otras situaciones impostergables”, afirmó.

Según la diputada Aracely Leuquén, “la problemática lacustre de la Provincia es impresentable. Tenemos a la gente desconectada y con medidas paliativas que no resuelven el problema de fondo. Agradezco la intervención del Ministerio del Interior en esta materia, mediante la Delegada Provincial Vanesa Vázquez, pero hay nula conversación entre los Ministerios de Transportes y Obras Públicas”.

“Ya se ha perdido gran parte de la actividad turística de la Región por malas medidas sanitarias que prohíben el ingreso de turistas extranjeros a la zona, y en Chile Chico, ciudad de vocación turística, tendremos recién desde diciembre la barcaza Tehuelche funcionando”, aseguro.

La diputada señaló que “emplazan a los parlamentarios a brindar respuesta por una solución que debe lograr el Gobierno. Las mínimas acciones que se han impulsado es producto de nuestras gestiones ante el nivel central. Ya está bueno de medidas indignas para que nuestros pobladores de General Carrera se desplacen. Al parecer solo con movilizaciones la autoridad desde el escritorio en Santiago entiende la gravedad del problema. Hay que disponer todos los recursos necesarios para que esto se resuelva ahora”.

Por su parte, el diputado René Alinco indicó que “la semana pasada estuvimos allá y nos reunimos con dirigentes. Hicimos algunas propuestas, las que al parecer no fueron bien entendidas, porque propuse exigir al Gobierno central que declare Emergencia Lacustre por lo que sucede, esto antes del derrumbe. Hoy con este desperfecto de la Pilchero, Chile Chico está prácticamente aislado”.

Finalmente, Alinco señaló que “hay algunos dirigentes sociales, no todos, que le creen algunas de las mentiras de dos Seremis, del señor Las autoridades pidieron decretar estado de Emergencia para contar con recursos que permitan implementar un plan de contingencia que asegure la conectividad en la Provincia.

Coyhaique.- Ante la nueva falla que presentó la barcaza Pilchero y que ha ahondado la crisis de conectividad que vive Chile Chico y la provincia de General Carrera, los tres diputados de la región, Aracely Leuquén, René Alinco y Miguel Mera, Seremi de Obras públicas, y el señor Fabián Rojas, Seremi de Transportes”.