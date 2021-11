Senadora Órdenes y falla de barcaza: “Las autoridades han actuado de forma irresponsable bajándole el perfil a los problemas de conectividad en Chile Chico”.

Valparaíso.- Este fin de semana falló la barcaza Pilchero, lo que dejó completamente desconectada la zona lacustre de la región de Aysén con Coyhaique. Ante esta situación la senadora Ximena Órdenes criticó duramente a las autoridades

“Si esto ocurriera en Santiago ya habría varias soluciones y hasta renuncias sobre la mesa”, señaló la senadora Ximena Órdenes al referirse a la situación que afecta a Chile Chico, que ya no cuenta con barcazas disponibles para conectarse con el norte de la región.

“Este fin de semana falló El Pilchero, se propuso un plan de contingencia con buses, pero el primer día también fallaron. Esto es una demostración más de la irresponsabilidad con la que se ha enfrentado el tema de conectividad en la región. No es posible que hoy las vecinas y vecinos de Chile Chico no tengan una solución”.

En esta línea, la senadora Órdenes adelantó que con el diputado Alinco conversaron con el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckenberg, para que se habilite el tránsito de pasajeros por los Pasos Jeinimeni en Chile Chico y Huemules en Balmaceda.

“Esta mañana como última gestión conversé con el embajador Monckeberg y me confirmó que se permitirá el tránsito de pasajeros por Argentina para que se conecten con la zona norte de Aysén. Sin embargo, esta es una medida de emergencia, no es la solución que necesitamos para la conectividad que requiere Chile Chico”, sostuvo Órdenes.

Asimismo, la senadora Ximena Órdenes recalcó que es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad, ya que desde el nivel central “no están tomando el peso a la situación, porque no están entregando toda la información. Hoy la zona lacustre de la región está desconectada, sin un plan de contingencia que permita que las y los vecinos puedan ir a la capital regional”.

Finalmente, la senadora Ximena Órdenes Neira lamentó que las soluciones que propone el Gobierno no van al fondo. “Se está proponiendo una barcaza más pequeña, con una capacidad de 128 pasajeros, significativamente menor a los aproximadamente 250 pasajeros que transporta en salón actualmente la Tehuelche. Es decir, estamos mirando al pasado, no estamos pensando en los estándares del siglo 21 y la situación de Chile Chico ya no se sostiene”, puntualizó.