Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación en el Senado del informe de la Comisión Mixta que deja listo para ser ley el proyecto que permite el endoso de los pasajes aéreos y el retracto de su compra, iniciativa que es de autoría del propio parlamentario, quien resaltó la importancia de ir avanzando en terminar con los abusos de las aerolíeneas y recuperar el derecho de propiedad sobre el ticket aéreo.

Valparaíso.- Según el legislador, “es una gran noticia, porque se aprobó en el Senado y está ad portas de ser ley, y permitirá garantizar el derecho de propiedad que tenemos los clientes, los pasajeros respecto del ticket aéreo. Nosotros podremos endosar nuestro pasaje a un tercero, cuando por alguna razón no podamos viajar, ya sea por temas de salud o lo que el cliente argumente”.

“Lo importante es que no perdamos la plata cuando el pasaje no se usa y lo podamos traspasar. Hemos visto muchas veces el abuso de las líneas aéreas y cómo muchas veces ganan doble, porque estas empresas, cuando uno pierde un pasaje, ellos lo revenden. Lo que estamos garantizando es que los clientes tengamos derechos sobre ese pasaje”, indicó.

Calisto agregó que “este proyecto también permite el derecho a retracto. 48 horas posteriores a la compra del ticket, existe la posibilidad de la devolución total del pasaje cuando exista alguna razón justificada”.

El legislador señaló que “con esta ley buscamos evitar la naturalización del abuso. Es inmoral naturalizar el abuso de las líneas aéreas. Este proyecto es pionero, porque le devuelve al pasajero su ticket en propiedad. Ahora el pasajero podrá ceder libremente y sin costo alguno su derecho a ser transportado en un vuelo de cabotaje nacional en trayectos ida y vuelta”.

Calisto agregó que “la cesión podrá realizarse hasta las 24 horas previas al vuelo, sólo podrá realizarse entre personas naturales hasta un máximo de dos veces al año, para evitar cualquier especulación. También establece el retracto y el reembolso. Dentro de las 48 horas siguientes de la compra, se podrá pedir el reembolso del 100% del pasaje si el comprador se retracta”.

Finalmente, el legislador indicó que “tenemos que seguir avanzando en este tipo de proyectos que buscan garantizar los derechos de los consumidores, especialmente para las familias que son de las zonas extremas, quienes son los que más utilizan avión, porque en las zonas extremas el uso del avión no es un lujo, es una necesidad para ir al médico, para ir a estudiar o hacer trámites en la zona central”.