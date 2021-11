El legislador valoró anuncio del Gobierno para congelar precio de los combustibles, pero aseguró que “no es suficiente”.

Valparaíso.- Aunque valoró el anuncio del Gobierno de considerar a Aysén en el beneficio de congelar el precio de los combustibles que regirá para Magallanes, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que es necesario ir más allá, por lo que presentó, junto a la diputada magallánica Sandra Amar y el diputado representante de Palena y Chiloé, Alejandro Bernales, un proyecto de ley que disminuye en un 50% el impuesto específico a los combustibles en las Zonas Extremas.

Según el legislador, “tras varias gestiones y presiones por parte de los gremios de transporte a nivel regional, logramos que se congelen los precios del combustible en Aysén. Junto a los dirigentes, iniciamos una campaña hace cerca de una semana, cuando el Gobierno tomó la decisión de congelar los precios en Magallanes, y no entendíamos que no se aplicara la misma medida en Aysén, tomando en cuenta que vivimos en las mismas condiciones de aislamiento o peores”.

“Por eso me parece bien que se haya revertido la decisión. Sin embargo, esto no es suficiente, por eso hemos presentado proyectos e indicaciones para reducir el impuesto específico, que es el factor que aumenta el valor del combustible. Estos proyectos fueron rechazados. Ahora presentamos, junto a la Diputada Sandra Amar y el diputado Bernales, una iniciativa que pide disminuir en un 50% el impuesto específico en las Zonas Extremas”, señaló.

Calisto agregó que “hemos tenido varias conversaciones con el ejecutivo para que se pueda entender que en las Zonas Extremas tenemos condiciones distintas, y debemos tener un trato distinto respecto al valor del combustible”.

“Lo mismo hemos dicho respecto al precio del gas. No es posible que en Magallanes tengan un valor subsidiado del gas, y nosotros paguemos los valores más caros de Chile. Por eso vamos a seguir en nuestra pelea con fuerza, para lograr que Aysén también tenga una rebaja en el precio del gas, tal como lo hemos logrado ahora con el precio de los combustibles. Creemos que el Gobierno central debe entender que en las Zonas Extremas tenemos condiciones distintas”, afirmó el legislador.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “lamentamos que el candidato presidencial Gabriel Boric haya votado en contra el proyecto que buscaba disminuir el impuesto específico. Incluso, es más, se ha dado a conocer en su programa de Gobierno que quiere aumentar este gravamen. Si ese aumento es para los Santiaguinos y la gente de Las Condes, me parece bien, pero en las Zonas Extremas, que vivimos en pésimas condiciones, donde el combustible es fundamental para los pescadores, para los campesinos y para la gente en general, es un impacto directo al bolsillo de los más pobres y la clase media”.