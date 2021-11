El jueves pasado se dio la primera instancia de reunión abierta a toda la comunidad informativa para vecinos respecto al pre diseño para una nueva embarcación para el lago General Carrera. En 15 días más se realizará una segunda convocatoria que contará con la presencia del Director Nacional de Obras Portuarias, los parlamentarios de la región de Aysén y los Seremis de las carteras correspondientes.

Chile Chico.- Ante cerca de 60 vecinos de Chile Chico fue expuesto el anteproyecto de diseño y ejecución de una nueva barcaza para el lago General Carrera por parte de José Zúñiga, ingeniero naval de la Dirección de Obras Portuarias.

La instancia llevada a cabo en la escuela básica de la localidad, permitió que los vecinos de Chile Chico conocer los detalles del anteproyecto de diseño y ejecución, además de dar su parecer respecto a aspectos propios de la embarcación tales como acceso, tamaño y estructura. Estas inquietudes fueron tomadas por la DOP que puede incluir modificaciones previo a realizar la licitación de diseño y ejecución.

Al respecto el alcalde de la comuna de Chile Chico, Luperciano Muñoz (IND), sostuvo tras la reunión que “Nos están ofreciendo una barcaza la cual va a ser el complemento de la barcaza Pilchero y esa instancia para nosotros es muy importante porque es una inversión de más de $6 mil millones. Yo como alcalde no puedo rechazar una inversión, no puedo ser irresponsable” a lo que la autoridad sumó que “Yo no voy a estar con ese tipo de posturas radicales y más cuando viene gente con las banderas de destruir todo lo que se está proponiendo porque todo lo encuentra malo, creo que aquí nosotros podemos tener muchas diferencias políticas con el Gobierno, pero cuando hay intereses que tienen que ver con la comunidad tenemos que protegerlas” cerró la autoridad comunal.

Otra de las autoridades que se refirió a esta reunión fue la concejala Ángela Valdebenito (UDI) quien resaltó que “es súper importante que la gente entienda que aquí no es una batalla personal, aquí no es si me gusta o no me gusta el diseño, aquí no es si tiene tres pisos o tiene cuatro, aquí en realidad el sentido es que podamos llegar a un consenso y podamos aprovechar los más de $6 mil millones que tenemos en las manos, que nos los podemos dejar ir por no ponernos de acuerdo”, además agregó que destaca la opción de contar con ascensores para personas en situación de discapacidad y resalta el tamaño de la embarcación que permitiría acceder a lugares como El Avellano y Puerto Sánchez a diferencia de la barcaza Tehuelche.

El también concejal por Chile Chico, Juan Pinto (PR) opinó que “aquí esto es transversal, aquí no debe haber política, sino que ver la necesidad que tiene la comuna de contar con una nueva barcaza que sea moderna. En ese sentido yo encuentro súper bueno y todos tenemos que apoyar esto” espetó el edil.

Una de las agrupaciones que siempre ha trabajado respecto a este diseño ha sido el Comité Probarcaza, al respecto de esta reunión su presidente y vocero Jorge Barría manifestó que “Existió bastante gente lo cual nos deja contentos. Hay algunas diferencias en cuanto a la interpretación del anteproyecto, pero diferencias que se pueden arreglar. Desde mi punto de vista fue bastante acertado el pre diseño, a pesar de que hay ciertas personas que a mí parecer piensan más en su interés económico personal que en cuanto a lo que es la comunidad. Nosotros vemos este diseño como un adelanto bastante positivo, no solamente para Chile Chico, sino que para todo el entorno del lago, para toda la comunidad y eso es lo que nos está haciendo seguir adelante y apoyando este proyecto” mantuvo el dirigente social.

La Delegada Presidencial Provincial de General Carrera, Vanessa Vásquez, tras la reunión comentó que “Estas instancias son súper relevantes para el desarrollo del proyecto, han sido dos años que se han trabajado con vecinos y dirigentes de toda la cuenca del lago General Carrera para consensuar un diseño que sirva como respaldo para La Tehuelche, pero también para generar mayor conectividad a todos los sectores del lago. Lo de hoy fue mostrar todo este avance plasmado en un pre diseño de cara a la comunidad que pudo opinar respecto de éste” a lo que sumó “hoy los vecinos se fueron con una copia de la presentación, así que podrán estudiar y meditar sus apreciaciones respecto a la nueva barcaza y darlas a conocer en una nueva reunión que sostendremos”

En 15 días más existirá una nueva convocatoria hacia los vecinos, para seguir conversando sobre el pre diseño. Posteriormente, durante diciembre, será licitado el diseño y construcción de la nueva embarcación, para lo cual se cuenta con un presupuesto de más de $6 mil millones.