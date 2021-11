Una instancia de diálogo abierto junto a dirigentes de la pesca es la que propició la máxima autoridad regional, Gobernadora Andrea Macías Palma el día de ayer a propósito de la visita a la región de la Subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo.

Aysén.- Para la Gobernadora Macías, la visita se da para ver las urgencias de una región que ha sido menoscabada a propósitos de la política pública centralista. “Sostuvimos una conversación que se produce en un momento bien álgido para nosotros como región donde hemos estado muy pendientes de las modificaciones que se están haciendo a la Ley de Pesca y creemos que nuevamente van en desmedro de nuestra región. ¿Porqué? Porque una vez más no se consideran las particularidades de nuestra región y de nuestro litoral, no se comprende nuestro territorio como una zona que es diferente, que en nuestro litoral no tenemos otras oportunidades de desarrollo como si lo hay en otras regiones”, afirmó.

Un diagnóstico similar presentaron dirigentes de la pesca artesanal como Cristian Espinoza, Presidente del Sindicato Nº1 de Puerto Gala. “En esta reunión se vieron el nivel central con algo histórico a nivel nacional que son los Gobiernos Regionales. Entonces estoy gratamente sorprendido en cuanto al funcionamiento de nuestra Gobernadora Regional que realmente tiene una visión de un desarrollo armónico de la localidad”, comentó en la oportunidad.

También participó Daniel Caniullan Huentel, Presidente de la comunidad Pu Wapi de Guaitecas y miembro del comité bentónico regional de Aysén. “La verdad es que una fue una reunión bastante interesante donde pudimos exponer muchas preocupaciones que hoy nos tienen en estado de alerta a la pesca artesanal de la región de Aysén y valoro el tiempo que se da la Gobernadora Regional de Aysén de poder apoyar y defender los intereses de la gente de nuestro territorio, por lo tanto, vamos a estar muy despierto con lo que se viene en la ley bentónica que se está discutiendo en el Congreso. Se dieron unos plazos muy muy acotados para presentar indicaciones. Esta Ley, así como está, es un traje a la medida para favorecer a la pesca ilegal y a las flotas que hoy día no tiene recursos pesqueros, por lo tanto, para nosotros es fundamental buscar y ver la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros de la región de Aysén”.

Una alerta que tiene a todo el sector pesquero trabajando para revertir un trato a la región de Aysén que se ha mantenido por largos años. “Esta es la región, para mí, más abandonada por las autoridades, y además, no hay muchos dirigentes que se preocupen de los temas porque no tienen los recursos o no tienen las capacidades para ir a exponer al Congreso, nos toca a nosotros. Nosotros vivimos permanentemente viajando, dando la pelea, pero ya estamos viejos, ya estamos medios cabreados. Así que una tremenda esperanza, porque la Gobernadora Macías habla de la defensa de los recursos y también de poder capacitar a nuevos dirigentes para que venga el recambio”, comentó Renato Flores.

Finalmente para la Gobernadora Macías, el compromiso del Gobierno Regional será estar presente en las indicaciones que modifique una Ley que puede significar más amenazas para el sector en Aysén. “Ya expusimos en la Comisión de la Cámara de Diputados y hoy día se ha ampliado en una semana más el recibir indicaciones, por lo tanto hemos hecho un acuerdo para poder presentar modificaciones que puedan contrarrestar las decisiones o las indicaciones que fueron establecidas desde el nivel central. Así que reafirmamos el compromiso con el desarrollo de nuestra región. El desarrollo va a hacer el día en que todo este recurso económico que se mueve a través de la industria, reflote en bienestar, en calidad de vida para nuestra gente, sobre todo aquellos territorios más rezagados, como lo es nuestro sector litoral, puntualizó.