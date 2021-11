Enmarcado en los Seguimientos de los Fondos de Fortalecimiento a las Organizaciones de Interés Público (FFOIP) de la Secretaría General de Gobierno, el pasado viernes 5 de noviembre, Puerto Ibáñéz se transformó en el epicentro de una muestra dónde organizaciones sociales del sector lacustre intercambiaron saberes y experiencias y que además contó con la presencia de representantes del consejo de las culturas de Puyuhuapi.

Tatiana Fontecha Bórquez, Vocera de Gobierno señaló que la iniciativa “busca demostrar que con los recursos de nuestro FFOIP se pueden hacer muchas cosas y que en nuestra región las necesidades de las organizaciones sociales muchas veces convergen en puntos comunes.

Ibáñez.- Por eso nos interesó que experiencias como el proyecto de regadío de horticultores de Ibáñez pudieran ser compartidas con adjudicadores FFOIP de Puyuhuapi que también están comenzando con una huerta comunitaria, tal como en su momento lo hicieron estas usurarias de Ibáñez”.

Por su parte, Roxana Pinto Mella, secretaria (s) del Comité de Horticultores de la Granja Municipal de Puerto Ibáñez indicó que “el Fondo de Fortalecimiento no apoyó con nuestro proyecto de riego por goteo, lo cual nos hacía falta debido a que muchos de nuestros socios son adultos mayores. Para nosotros es una ayuda importante el que podamos regar bien y, sobre todo, esta instancia de poder compartir nuestra experiencia con otros horticultores de localidades distintas que se están atreviendo igual que nosotros lo hicimos. Para nosotros los FFOIP son una herramienta accesible y sencilla que nos aporta mucho más que sólo capital, sino también rehabilitar nuestra organización”.

De esta manera, la vocera, acompañada del administrador municipal de la ilustre municipalidad de Río Ibáñez, los beneficiarios FFOIP y parte del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de los fondos de fortalecimiento, recorrieron la granja municipal, conocieron el proceso de regadío y observaron in situ la ayuda “inconmensurable que fondos como estos generan no sólo en la organización sino que se extrapolan a toda una comunidad y que uno siente orgullo de poder haber participado como evaluadora”. Así lo señaló Margarita Arismendi, miembro de la comisión del COSOC.

Para finalizar la exitosa jornada, se desarrolló una muestra en la casa de nuestra Señora del Trabajo, donde diversos beneficiarios FFOIP de la comuna de Ibáñez intercambiaron sus experiencias y fueron actores activos en el intercambio de productos y en la generación de redes.

“Estamos agradecidos, principalmente con los funcionarios de nuestra municipalidad que acompañaron a las organizaciones que postularon a estos fondos, viéndose fortalecidas y beneficiadas, reflejo de los distintos proyectos que vimos hoy día. Como municipio siempre vamos a estar acompañando a nuestros dirigentes. Además agradecemos este tipo de recursos que bajan desde la Segegob y hacen que nuestras organizaciones salgan fortalecida después de la ejecución de sus proyectos.” Concluyó Ignacio Carrasco, administrador municipal.