Con la intención de conocer el estado de avance del proyecto habitacional que alberga a los comités Sueño de Todos, Cordillera y Villa San Miguel, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con los dirigentes de estas organizaciones y con el director de Serviu, instancia en la que manifestaron su preocupación por el cambio de Gobierno.

Coyhaique.- Según el diputado “existe preocupación de parte de los socios del comité por el inminente cambio de Gobierno. Ya logramos el compromiso de compa del terreno, que es algo muy importante para poder proyectar estas viviendas. En ese mismo punto, quiero señalar con claridad, que hoy en día, de acuerdo a la normativa actual, es absolutamente posible poder construir viviendas con el compromiso de compraventa y después del proceso, poder pagarles a los dueños del terreno, para darle también la tranquilidad a los socios que están preocupados por esa situación”.

“También abordamos la factibilidad respecto del agua potable. Tuvimos la presencia de un representante de Aguas Patagonia, quien dio certeza respecto a este importante terreno y su factibilidad de este recurso. También, respecto del acceso, que era algo que nos preocupaba, pero que ya está muy avanzada la relación con el Colegio Sembradores para poder facilitar el acceso”, señaló.

Calisto agregó que “los trámites van avanzando, quedamos comprometidos para una reunión masiva con todos los socios durante el mes de diciembre. Para poder ya tener respuestas un poco más concretas y durante el mes de enero esperamos tener una reunión con el Ministro, ya sea en Coyhaique o en Santiago, para sacar el compromiso de la postulación de los subsidios que es algo importante durante el primer semestre del próximo año, como también la compra del terreno”.

Según Paola Garrido, Presidenta del Comité Sueño de Todos, “tenemos miedo que el Gobierno que venga no se preocupe y no tenga la intención de generar apuros en los trámites para la compra de los terrenos. Estamos todos preocupados por eso, por ese generamos la reunión para saber qué pasa con el cambio de Gobierno, porque estamos ad portas de terminar el año”.

Finalmente, la dirigenta señaló que “en marzo del próximo año entra un nuevo gobierno y esa es nuestra preocupación, que los que vengan no tengan ese interés hacia con nosotros. El director de Serviu y el diputado Calisto han estado trabajando con nosotros desde siempre, entonces estamos súper agradecidos de ellos, porque jamás nos han abandonado”.