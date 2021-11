En el Tribunal de Chile Chico se inició el juicio tras la demanda laboral interpuesta por 27 ex trabajadores de la Municipalidad de Chile Chico, quienes fueron despedidos por el Alcalde Luperciano Muñoz González, en cuanto asumió sus funciones.

Chile Chico.- Los trabajadores y trabajadores, son representados legalmente por el abogado, Luis Villazón, quien explicó en torno al inicio de este proceso judicial.

“En el contexto de la demanda interpuesta en contra del Municipio de Chile Chico por los despidos injustificados e ilegales que se realizaron, es que se interpuso una demanda que corresponde a 27 trabajadores y trabajadores, están hoy en día en procedimiento laboral. Hoy se verificó y se dio inicio a la audiencia de juicio, mediante la cual se entrega al tribunal todas las pruebas, elementos probatorios que digan relación con la demanda propiamente tal y la contraparte en este caso el Municipio hace sus alegaciones respectivas, fundamentando lo que tenga que fundamentar respecto a su teoría del caso”.

Debido a la cantidad de trabajadores que han presentado la demanda y a los antecedentes que se deben exponer ante el Tribunal, se fijó una nueva audiencia para el día 22 de noviembre, agregó el abogado. “Hoy lamentablemente la audiencia no se logró terminar porque estamos hablando de una demanda que incorpora a 27 trabajadores, dentro de los cuales hay mucha prueba documental, hay prueba testimonial, por lo tanto, no concluyó la audiencia. Pero se realizó una nueva convocatoria y una nueva agenda para terminar el juicio para el día lunes 22 de noviembre, a las 12 horas en Chile Chico”.

Luis Villazón, añadió que existen antecedentes que permiten dar cuenta de la existencia de una relación laboral.

“Nosotros pretendemos y es la pretensión de los trabajadores, es que aquí, se está frente a una configuración en términos reales de una relación de carácter laboral, de acuerdo lo establece la legislación vigente. Los contratos de estos trabajadores despedidos son contratos a honorarios, pero son contratos a nuestro entender que, simulan y esconden la verdadera relación laboral, toda vez que, estos trabajadores y trabajadoras cumplían un horario determinado, tenían un control especifico por parte de su jefatura, tenían derecho a vacaciones, tenían que firmar registro de asistencia mediante la huella, en caso que llegaran atrasados eso se descontaba, en caso que no asistían al trabajo ese día no se les pagaba. Por lo tanto, esta supuesta libertad que tiene el trabajador a honorarios es absolutamente falsa y detrás de eso se esconde una relación laboral”.

El hecho de que un servicio público mantenga a una persona por años en condición a honorarios, fue calificado por el abogado como una aberración.

“Tenemos el caso de un señor que llevaba más de 11 años, mucho más, en una condición a honorarios, cuando hablamos de la condición a honorarios de un trabajador, estamos hablando del eslabón más precario de la relación laboral. Por lo tanto, a esta altura ya no llama la atención, pero que una institución del Estado mantenga a trabajadores en esta condición, en zonas extremas donde las principales fuentes de trabajo son, sin duda alguna, los servicios públicos y que los tengan en esta condición, la verdad es que, es una aberración desde el punto de vista jurídico”.

Junto con reconocer la relación entre la Municipalidad y los trabajadores despedidos, debe existir el pago de las cotizaciones y toda indemnización en base al periodo de trabajo, recalcó el abogado.

“Nosotros tenemos la pretensión de que primero se reconozca la existencia de una relación laboral, de acuerdo lo establece la legislación laboral vigente en nuestro país. Es decir, que existió un vínculo de subordinación y dependencia con el Municipio, atendida dicha resolución del Tribunal, nosotros también tenemos la pretensión de que el Tribunal condene al Municipio al pago de todas y cada una de las cotizaciones que no fueron pagadas por el empleador, se paguen las remuneraciones adeudadas, se paguen los periodos de vacaciones respectivos y se paguen las indemnizaciones respectivas, de acuerdo lo establece la legislación laboral vigente”.

El abogado Villazón, añade que el argumento de la Municipalidad de Chile Chico a la hora de despedir a los trabajadores y trabajadoras, no corresponde, ya que, se ha seguido invirtiendo y contratando personal.

“Porque entendemos que el despido tampoco corresponde a una supuesta necesidad de la empresa, toda vez que, el Municipio ha seguido invirtiendo, no solo eso, el Municipio ha seguido contratando personal en aquellas distintas unidades en las cuales despidió a estos y estas trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, pareciera que no existe evidencia alguna, que ameritaran desde el punto de vista financiero que el Municipio no tenía otra alternativa más que despedir a estos trabajadores. Y que de eso dan cuenta las inversiones que ha hecho y que pretende hacer el Municipio en el próximo periodo y que ha seguido contratando personal para cubrir aquellas plazas de los trabajadores que fueron despedidos. Por lo tanto, no existe ninguna a nuestro entender, ninguna justificación o fundamento alguno que dé cuenta de la existencia de una necesidad imperiosa de despedir a los trabajadores y trabajadoras del Municipio”.

Luis Villazón, cerró sus palabras manifestando de manera personal que los despidos realizados en la Municipalidad de Chile Chico, obedecerían a una suerte de “revancha política”.