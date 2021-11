Socias de la Asociación Gremial de Mujeres Campesinas participaron de una charla denominada “Procedimientos y solicitudes de Posesiones Efectivas” actividad realizada por el abogado del Servicio de Registro Civil e Identificación, Cristian Carrasco Barra, y que se llevó a cabo el pasado viernes en dependencias de su sede en Coyhaique.

Coyhaique.- El asesor jurídico del Servicio de Registro Civil e Identificación, Cristian Carrasco se refirió a la temática abordada en esta oportunidad, señalando que “concurrimos a realizar la charla denominada “Procedimientos y solicitudes de Posesiones Efectivas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación” a la Asociación Gremial de Mujeres Campesinas, donde participaron un gran número de socias, las que estuvieron muy atentas a la charla desarrollada sobre un tema que no creemos menor, por cuanto tiene muchas consecuencias en lo administrativo y en lo legal, toda vez que fallece algún ser querido, en consecuencia absorbimos una gran cantidad de consultas, fue una actividad muy provechosa porque las socias así lo manifestaron y dejamos invitada a un gran grupo de usuarias para poder concurrir a nuestro servicio y poder continuar haciendo las consultas que correspondan, para poder colaborar con la tramitación y solicitud de posesiones efectivas que nuestros usuarios y usuarias requieran”.

La Presidenta de la AG de Mujeres Campesinas, Guillermina Miranda agradeció la oportunidad de participar de este tipo de actividades señalando que “fue muy interesante la información entregada por don Cristian, quién además tuvo mucha voluntad para responder todas nuestras preguntas, agradecemos también al Seremi Don Luis Prieto por estar presente con las mujeres del campo, no nos queda más que darle gracias a todo su equipo por la disponibilidad y la buena voluntad para con estas charlas informativas, ya que fue muy provechoso para nosotras, porque es muy importante que nuestras socias vayan aprendiendo sobre estos temas, que a veces si uno no los vive jamás se informa, pero hay que estar informada antes que pasen las cosas y el estar organizadas, nos permite tener mayor llegada con las autoridades”.

Finalmente, el Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto destacó la realización de este tipo de acciones con la comunidad señalando que “siempre hemos estado disponibles para generar estas instancias informativas, en donde son los profesionales de nuestros servicios relacionados y dependientes, quienes concurren hacia distintos grupos de interés, para entregar sus conocimientos, como recientemente lo hemos hecho con la ECA de Gendarmería, la dupla Jurídico-Social del programa Adulto Mayor de la CAJ, o hace algún tiempo atrás con psicología forense del SML, acercando de dicha forma nuestro Ministerio a las personas” concluyó.