Molestia existe en Puerto Rio Tranquilo por parte de emprendedores vinculados al turismo y que realizan viajes a las Capillas de Mármol, esto a razón de las nuevas mejoras que se realizaron al muelle de la localidad, las que a juicio de algunas de las personas que ahí trabajan, no prestan real utilidad debido a que estas obras habrían sido inconsultas con la gente de la localidad.

Rio Tranquilo.- “Esto se pensó para que la gente llegue al muelle caminando, pero deja afuera a los operadores regionales que llegan en sus vehículos, en los buses con los pasajeros, ahí uno los toma y los lleva a las embarcaciones, pero en este caso no. Este muelle está pensado para que la gente llegue caminando desde Puerto Tranquilo, que son 500 o más metros para llegar al muelle, está pensando solo para que lleguen vehículos de emergencia. Así se va a formar embotellamiento en la misma Carretera Austral, justo ahí en la llegada”, mencionó Anselmo Soto, armador de la localidad.

Con esta nueva construcción, Soto aseguró que los espacios tanto para personas como para vehículos se disminuyeron.

“Ahora todo se acortó a la mitad, por ejemplo, si el muelle era para 200 personas ahora 50, 100 será a lo mucho. El estacionamiento lo mismo, era como para 10 vehículos, ahora solo se pueden estacionar 4 vehículos. Entonces, no es una obra que realmente nos sirva a nosotros, considerando que el muelle está hecho para embarcaciones mayores no para embarcaciones menores, así es que, nos afecta mucho sobre todo cuando el nivel del agua baja, casi no podemos trabajar desde ese muelle”.

El emprendedor de Puerto Rio Tranquilo, añadió que, “cuando se arregló el primer muelle que había cumplido su ciclo, se arregló y no se pidió la opinión a la gente, a los operadores, a los armadores que somos nosotros, quienes hacemos excursiones a las capillas de mármol o los usuarios del muelle. No se le pidió la opinión a nadie, el muelle tuvo que haber sido planificado para embarcaciones menores, entonces, no nos presta tanta utilidad como debiera ser. Consulta ciudadana no existe, no ha habido para la comunidad, porque tenía que hacerse este muelle se hizo, además, se hizo una plataforma sobre el muelle y se achicaron los estacionamientos”, indicó Anselmo Soto.