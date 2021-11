Este próximo 25 de noviembre se conmemora una vez más el “Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer” fecha que busca acentuar el estado de alerta sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y terminar con esta.

Coyhaique.- Con el objetivo de visibilizar, crear conciencia e involucrar a la comunidad en la prevención de la Violencia de Género, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Bárbara Ortúzar participa durante el año de diversas acciones en el ámbito de la prevención, protección y la promoción de una vida libre de violencias, por lo cual señaló “Es fundamental que durante los doce meses del año realicemos acciones que nos permitan poner fin a todas las formas de violencia contra la mujer, no sólo en noviembre, ya que pese a todos nuestros esfuerzos como Ministerio, observamos a diario las diversas manifestaciones de violencias, que sólo terminarán a través de un cambio cultural que nos involucre a todas y todos como sociedad”.

El 25 de noviembre fue declarado el día Internacional contra la Violencia hacia la mujer en el marco del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. En este encuentro las participantes dieron a conocer y denunciaron las diversas manifestaciones y formas que toma la violencia de género, ya sea a nivel doméstico, como institucional. Eligiendo esta fecha, además para visibilizar el lamentable episodio sucedido con las hermanas Mirabal en República Dominicana hacia el año 1960.

“Mostrar, denunciar y hacer un llamado a hacernos cargo de esta dolorosa e indígnate problemática que es la violencia hacia la mujer, es uno de los sentidos del porque se establece este día en 1990 por la ONU. Reconociendo a través de esta acción lo importante de movilizar las voluntades públicas y privadas, así como los recursos necesarios para abordarla y lograr con ello su eliminación. Como Ministerio estamos permanentemente trabajando por esta causa, ya sea desplegando las acciones contenidas en la Agenda Mujer del Presidente Piñera, como también a través de nuestro servicio SernamEG el cual atiende a las víctimas y aborda estrategias territoriales para prevenir la violencia y promover el cambio cultural. Sabemos que, pese a todos nuestros esfuerzos, si no nos sumamos cada uno de nosotros, este esfuerzo seguirá siendo insuficiente. Por eso el llamado es a estar en alerta siempre, a no ser un testigo silencioso y atreverse a denunciar, porque las víctimas de violencia no están solas” concluyó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género regional.