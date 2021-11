La Dirección del Trabajo tiene habilitado el número 600 450 4000 para solicitar orientación y realizar denuncias. Los empleadores que no otorguen este permiso se exponen a multas.

Coyhaique.- En un punto de prensa realizado en el restaurant la Casona de Coyhaique, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, junto a la Directora Regional del Trabajo, Victoria Sierra y al vicepresidente de la Cámara de Comercio de Coyhaique y secretario de la Agrupación de Gastronómicos, Víctor Hitschfeld, recordaron el permiso legal de dos horas que tienen los trabajadores a quienes les toque laborar el día domingo para ir a votar.

Los detalles sobre el permiso los explicó la Directora Regional del Trabajo, “Nos encontramos haciendo difusión junto al Ministerio del Trabajo, a la Seremi Andrea Ponce, para hacer un llamado a los empleadores a respetar la normativa este domingo 21 de noviembre, día que es feriado legal conforme a la ley de votaciones, tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros. Ése día a los trabajadores que les toque laborar, porque no es feriado irrenunciable ni obligatorio para los trabajadores del sector comercio -eso lo quiero reforzar- como en otras elecciones pasadas, pero sí se les garantiza por ley un permiso de dos horas para ir a votar. Esas dos horas no pueden ser descontadas del día de sueldo, se debe pagar el sueldo de manera íntegra. También aquellos trabajadores que hayan sido designados vocales de mesa para estas elecciones, tienen un permiso legal para concurrir y ejercer este llamado que hace el Estado para cumplir su deber cívico como vocales”, afirmó la autoridad, solicitando coordinar dicho derecho legal, “es un permiso legal distinto al horario de colación, como Dirección del Trabajo hacemos un llamado a los empleadores ya que sabemos que se forman colas para votar y puede ser que el trabajador se demore un poco más, por lo que les pedimos coordinarse entre trabajador y empleador para que elijan el mejor horario para que este trabajador o trabajadora pueda ejercer su derecho a sufragio”, sostuvo Victoria Sierra.

En este mismo tenor, la Seremi Andrea Ponce reforzó el llamado a los empleadores y a concurrir a votar cumpliendo las medidas sanitarias, “Quiero reiterar el llamado a cumplir con la normativa, a hacerlo por aprecio a sus trabajadores, todos tenemos a votar, es un día importante, es la forma de manifestarnos pacíficamente de manera cívica, eligiendo a quien la persona quiera para que lo represente presidencialmente, en las parlamentarias y en el consejo regional de cada región, en este caso en la Región de Aysén. También queremos recordarles que seguimos con pandemia, por lo tanto, no podemos olvidarnos de la mascarilla, la distancia social, el alcohol gel, llevar nuestro propio lápiz pasta azul a los lugares de votación, no quedarnos conversando ni haciendo vida social, sino que para ir a votar, aprovechar el comercio que estará abierto, porque lo han pasado mal con la pandemia, apoyar a nuestros emprendedores regionales pero sin olvidarnos que estamos en pandemia”, comentó la autoridad de Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, Víctor Hitschfeld, solicitó a otros empleadores a cumplir con este derecho de los trabajadores, “Como vicepresidente de la Cámara de Comercio y secretario de la Agrupación de Gastronómicos, quiero hacer un llamado primero que todo, a que ojalá todos concurramos a cumplir con nuestro deber cívico e ir a votar. Tenemos que votar, sea por quien sea -cada uno tiene su candidato-, pero vayamos a votar. Y segundo, llamo a todos mis colegas para que, por favor, den este permiso y podamos todos ir tranquilamente a sufragar, no vayamos todos juntos, pero todos tienen que ir. Hay muchas empresas, muchos locales que van a abrir ese día, el comercio estará funcionando y por favor demos a todos la posibilidad de ir a votar”, señaló.

Denuncias y multas

“Como es una ley de la república, todos los empleadores que no den cumplimiento a este derecho, van a ser expuestos a una sanción, que es una multa que va desde las 3 a las 60 UTM, lo que quiere decir monetariamente en pesos, de $160 mil a $3 millones doscientos mil pesos y ahí tenemos que distinguir si estamos ante una micro, pequeña, mediana o gran empresa. El llamado es a los trabajadores y trabajadoras a quienes no se les respete este derecho a denunciar. Vamos a establecer turnos este domingo, de las 9 a las 2 de la tarde en todas las oficinas de las Inspecciones del Trabajo de nuestra región, es decir, Cisnes, Coyhaique y Aysén, y vamos a tener la línea telefónica abierta 600 450 4000, para que hagan sus denuncias en línea. Desde Santiago se va a coordinar con los fiscalizadores que estén de turno, para que nosotros en la región salgamos a terreno y verifiquemos para que le puedan otorgar el permiso. Ahí el empleador se podrá allanar y si no se allana, obviamente lo vamos a multar”, aseveró la directora Regional Victoria Sierra.

Tal como se mencionó, los permisos correspondientes durante la jornada laboral deben otorgarse sin descuentos remuneracionales. Estas mismas normas descritas serán aplicadas en caso de ocurrir una segunda vuelta presidencial.

