El Concejal de Chile Chico solicitó un nuevo acuerdo de Concejo para oficiar a la delegada presidencial regional ante la nula respuesta del Seremi de transporte y telecomunicaciones.

Chile Chico.- El problema de conectividad digital pareciera no detenerse y día a día son más las localidades que se suman al reclamo por un pésimo servicio de las compañías y la lenta reacción del ente fiscalizador presente a nivel regional, a través de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. A lo que en su momento hacían publico los vecinos de Fachinal, se suma la inquietud de pobladores de los distintos puntos de la cuenca del Lago General Carrera y del mismo Chile Chico.

“Estamos volviendo a los mensajes de texto y el fax”

Esta es una situación que el Concejal, Mario Figueroa Mayorga, expuso ante la mesa del Concejo Municipal, afirmando que esta problemática ya estaría llevando a muchos a retroceder en conectividad digital, utilizando el mensaje de texto y el recordado fax. “Para nosotros la situación ya es crítica, mientras las compañías de telefonía móvil e internet sacan jugosas ganancias a nivel nacional y siguen implementando tecnología avanzada a sus redes, en la comuna de Chile Chico, estamos volviendo a los mensajes de texto y el fax”.

El Concejal, Mario Figueroa, señaló que en la última sesión de concejo municipal de Chile Chico, realizada este miércoles 17 de noviembre, solicitó acuerdo de sus pares para oficiar a la Delegada Presidencial Regional, ante la pésima señal de telefonía móvil e internet que afecta a todo el territorio. “Aquí hay dos temas relevantes, uno el pésimo servicio de las compañías de telefonía móvil e internet y lo segundo que no existe compensación alguna para los afectados. Tu boleta del plan que contratas sigue llegando puntual mes a mes, las compañías utilizan la excusa de que están en periodo de recambio a la fibra óptica, no obstante, debieran tener un plan de contingencia que les permita seguir ofreciendo un buen servicio”.

El problema de conectividad digital está afectando a cada punto de la comuna de Chile Chico, aseguró el Concejal Figueroa.

“Aquí hay una afectación directa a toda la comunidad, conversaba con vecinos comerciantes, adultos mayores, pequeños emprendedores de Fachinal, Bertrand, Guadal y Mallín Grande, quienes me señalan que están teniendo problemas para la emisión de boletas/facturas electrónicas, no pueden utilizar el servicio de transbank. Lo mismo sucede con las oficinas contables que, mes a mes deben realizan las declaraciones y pago de impuestos de sus clientes a través de sistemas en línea. Incluso algo tan básico como una transferencia bancaria está supeditado a que, si hay señal o no, ni hablar de la afectación a los estudiantes y la telemedicina”, sentenció Figueroa.

Es preciso señalar que, en medio de la pandemia, Chile pudo impulsar el año 2020 la licitación de 5G, que terminó este 2021 permitiendo embolsar al Estado 453 millones de dólares por concepto de adjudicación de espectro. Las empresas Movistar, Entel y Wom ganaron la licitación de desempate de la banda 3.5 GHz y se adjudicaron 50 MHz cada una, totalizando los 150 MHz disponibles para dicho concurso. Entre las contraprestaciones sociales que tendrán que cumplir las adjudicatarias se contempla la cobertura de 366 localidades con Internet móvil de alta velocidad además de 199 hospitales que serán conectados a la nueva red.

El Concejal de Chile Chico espera que las autoridades se hagan cargo del tema y que de una vez por todas se solucione esta situación que, dicho sea de paso, también afecta a otras comunas de la región.