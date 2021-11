“Es inaceptable” y “vergonzoso” lo que esta ocurriendo, más aún “ad portas de una elección”, indicó Mario Figueroa, Concejal de la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- Nueva falla en la Pilchero complica la conectividad en el Lago General Carrera, situación que lamentablemente para los vecinos y vecinas de Chile Chico ya no es una novedad, sino más bien, algo bastante repetitivo y que las autoridades de Gobierno no han logrado dar una solución permanente y estable.

El Concejal, Mario Figueroa Mayorga, cree que esto es tema que no tiene nombre y es sin lugar a dudas, una falta de respeto para la comunidad. “La verdad es que a este tema ya no sabemos qué nombre darle, este Concejal ha sido insistente en que de una vez por todas se respete a la comunidad, se respete a los vecinos. Ad portas de una elección donde muchos vecinos vienen desde Coyhaique, otros viajan para cumplir con su deber cívico y nuevamente la barcaza con fallas”.

Debido a esta problemática que se ha vuelto algo permanente, el Concejal Figueroa, cree que hay autoridades de Gobierno que deben dejar su cargo.

“Demos gracias a Dios, los que somos creyentes, que los desperfectos y las fallas no se han presentado lago adentro, porque ahí si estaríamos hablando de poner seriamente en riesgo la vida de las personas. Esto es inaceptable, es el colmo, yo creo que aquí hay varias autoridades que deben poner su cargo a disposición, indistinto que quieran aprovechar estos tres o cuatro meses de sueldo que le están quedado, es simplemente vergonzoso”.

Es importante mencionar que, la empresa Somarco ha publicado en sus redes sociales, el plan de contingencia que disponen para asegurar la conectividad.