Junto con valorar los resultados obtenidos en las elecciones, que le permitieron situarse como primera mayoría regional y tercera a nivel nacional, el diputado Miguel Ángel Calisto agradeció el amplio apoyo obtenido en la región, y deslizó críticas a la cúpula regional del partido, quienes intentaron dejarlo fuera de este proceso en agosto pasado.

Coyhaique.- Según el legislador, “quiero agradecer el gran respaldo ciudadano que recibimos en esta elección. Es la primera mayoría regional y una de las primeras mayorías nacionales en elección de diputados, todo esto gracias a las vecinas y vecinos quienes nos han acompañado con este triunfo. También quiero destacar gratamente el resultado que obtuvimos como Democracia Cristiana por la gran representación en el Gobierno Regional”.

“Hoy tenemos electos a cinco consejeros regionales, dos en Coyhaique, con el doctor Eduardo Cruces Y Rocco Martiniello. La reelección de Jorge Abello en Capitán Prat y Sergio González en Aysén, además de la elección de Paulina Hernández en la provincia de General Carrera. Se trata de una fuerte representación en el Gobierno Regional, es un triunfo importante y vamos a ser un gran equipo”, indicó.

“Quiero agradecer también el apoyo de nuestro alcalde, Carlos Gatica. Estamos haciendo un trabajo en equipo para nuestra comunidad regional, que incorpora experiencia y rostros jóvenes. Para nosotros, la región está primero”, señaló.

Calisto indicó que “los resultados demuestran que la sabiduría popular es mucho más importante que la decisión de las cúpulas, aquí ganó la decisión popular, y perdieron las cúpulas. Yo espero que la directiva de mi partido reflexione respecto a esta situación. A veces se estigmatiza y se dice que mi partido me quiso bajar, pero fueron personas de una directiva regional, no los militantes, las bases, que siempre han estado con nosotros y que hoy nos permitieron sacar buenos resultados en Consejeros”.

Por su parte, el alcalde Carlos Gatica señaló que “quiero felicitar a mis camaradas, a mi diputado, que sacó una mayoría nacional, con un gran porcentaje y más de 10 mil votos. Esto es muy importante, porque no tan solo se valida la figura de diputado, sino el trabajo y el reconocimiento a su labor, el trabajo en terreno, con la gente. También se valida el trabajo de nuestro partido”.

Finalmente, el Consejero Regional electo, Eduardo Cruces, indicó que “la verdad es que estamos muy contentos con los resultados. Esta región demuestra que la DC está viva, con cinco consejeros electos en la región, lo que será un gran aporte para revitalizar el partido. Quiero manifestarle a la gente que nos apoyó que mantendremos siempre la sintonía con lo que nos demanden”.