Amplias expectativas mantenía el Alcalde Nelson Opazo López, respecto del candidato José Antonio Kast, las que sin duda se cumplieron, destacando la alta votación que este presidenciable obtuvo en la comuna de Lago Verde, territorio donde Kast fue el único aspirante a la Moneda en llegar.

Solo en la cabecera comunal, Lago Verde, el representante de Republicanos obtuvo más del 60% de los sufragios. Ante estos resultados, el Alcalde Opazo, dijo sentirse orgulloso de la participación de la comunidad y por ello agradeció el apoyo ciudadano a José Antonio Kast.

“Una vez más, sentir orgullo por mi gente de la comuna en estas instancias que participan activamente, en este caso nuestra apuesta es y seguirá siendo José Antonio Kast. Por todo lo que hemos analizado, hemos conversado con nuestra gente, hemos analizado en el contexto nacional, lo que significa recuperar el orden público, actuar frente al narcotráfico, proteger la vida, proteger a la familia, desarrollar los territorios, generar mayores oportunidades al emprendimiento. Son tantos factores y tantos elementos que hoy están en juego como país, donde nuestra comuna no ha querido estar ajena a ello y la verdad es que se obtuvo un gigantesco respaldo en Lago Verde como sector, 60.3% José Antonio Kast”.

Los resultados en otras localidades de la comuna de Lago Verde, también demostraron un importante respaldo al candidato Kast, añadió Nelson Opazo.

“Un 23% en Villa Amengual y un 45% en Villa La Tapera, lo que se traduce en un tremendo respaldo de corte nacional, en términos de lo que significa el proyecto de país que encabeza José Antonio Kast. Es importante señalar que, es el único candidato presidencial que estuvo en la comuna de Lago Verde, una persona con mucho equilibrio, con mucha mesura, con un análisis honesto, de frente con las personas, así es que, tenemos la plena convicción de que reúne absolutamente todos los requisitos para dirigir nuestro país, con un alto grado de eficiencia, pensando siempre en primerísima prioridad en las personas”.

Debido a que aún queda un proceso eleccionario, donde se decidirá quién será el próximo presidente de Chile, el Alcalde Nelson Opazo, llamó a conocer más al candidato José Antonio Kast, revisar su programa y apoyarlo este próximo 19 de diciembre.

“Un especial llamado a los habitantes de mi comuna y de mi región de Aysén, a poder conocer más, poder interiorizarse más de quien es José Antonio Kast, cuál es su programa con mayor detalle, no sobre las caricaturas que se hacen, sino sobre lo concreto, sobre el sentido común que está dispuesto en ese programa, sobre lo que se puede venir para nuestro país si no tomamos las decisiones a conciencia. En ese aspecto, hacer un llamado a las personas que no estuvieron con José Antonio Kast, se puedan sumar en esta segunda vuelta”.

El Alcalde de Lago Verde, Nelson Opazo López, agradeció el gran respaldo de la comunidad al candidato Kast, remarcando que en esta segunda vuelta, no da lo mismo por quien votar, sin duda, José Antonio Kast, es sinónimo de un plan de trabajo y gobernabilidad como lo merece y necesita nuestro país. Pensando siempre en las personas, en su bienestar, en su seguridad y tranquilidad para seguir creciendo como país.