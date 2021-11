“Estamos tremendamente agradecidos y convencidos que, con esfuerzo, trabajo y humildad, buscaremos junto al liderazgo de Jose Antonio Kast el futuro para un mejor Chile, seguiremos avanzando hacia un trabajo honesto y con un Proyecto País que permita a los chilenos mejorar sus condiciones de Vida¨, señalo Luz Valeria Villegas, Jefa de Campaña territorial del candidato del Frente Social Cristiano

Aysén.- Obteniendo la primera mayoría nacional y regional, el candidato del frente Social Cristiano Jose Antonio Kast se encumbra con posibilidades de quedarse con la primera magistratura del país.

Para apuntalar este objetivo el comando regional del candidato, anuncia que redoblará su despliegue en la región dando a conocer sus propuestas y así sumar adherentes, que aún no tienen claro su voto o no conocen las propuestas del candidato. Por su parte, el coordinador territorial del candidato Fernando San Cristobal señalo su tremenda satisfacción por ver que cada día más chilenos confían en la propuesta del candidato Kast. Independiente de su posición política, lo que importa es el bienestar de todos los compatriotas. De los que lo han pasado mal, de los que están cansados de los abusos y de la delincuencia. De acortar las brechas sociales y de poder tener un País donde se viva en Paz y armonía.

Asimismo, agradecer la confianza de los aiseninos y aiseninas que se atrevieron y creyeron en este proyecto Político. Hace dos meses no figuramos en las encuestas y hoy estamos aquí asumiendo un desafío y confiados que estamos en lo correcto y que haremos lo necesario por recuperar Chile.

Finalmente, Luz Valeria Villegas señala que son todos son bienvenidos, sin exclusiones ni sesgos partidario. La noche del 21 de noviembre, Jose Antonio hizo un gesto claro de inclusión, al desprenderse de su pin del Partido Republicano y asumir la gran responsabilidad de conducir el destino de todos los chilenos. Dejaremos los partidos atrás, y unidos en solo gran comando esperamos que los partidos de Chile Vamos se unan a nuestro propósito de recuperar la senda del progreso y la paz.