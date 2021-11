Con gran sorpresa habitantes de Puerto Rio Tranquilo vieron como un vecino, literalmente se tomó la proyección de calle Los Arrayanes de la localidad y en medio de ella comenzó a realizar trabajos para levantar una vivienda.

Rio Tranquilo.- Lo preocupante de esta situación es que, el lugar donde la persona está construyendo una casa es una arteria que se busca mejorar y habilitar para se conecte con el sector del río Chirifo, lugar donde se pretenden emplazar algunas iniciativas municipales.

“Esa es la extensión de una calle que viene desde hace mucho tiempo, yo antiguamente cuando fui dirigente de la junta de vecinos gestionamos que se habilite esa calle que llega hacia el río Chirifo, específicamente. La verdad es que, pasó harto tiempo y alrededor de unos tres meses que se abrió la calle hacia ese lugar, por supuesto la Municipalidad es la responsable de realizar el trabajo y habilitarla. Se estaba en ese trabajo de habilitarla, más aun del otro lado del rio esta la media luna de los huasos y también hay un terreno donde se está proyectando un terminal de buses, bajo esas condiciones es que se pretende habilitar la calle. Una persona se tomó el terreno y está construyendo una habitación”, detallaba el Concejal de la comuna de Ibáñez, residente en Puerto Rio Tranquilo, Rubén Sandoval.

Según añadió el Concejal, la construcción de la vivienda en la proyección de calle Los Arrayanes, no está autorizada, ya que además, es un área que permitiría el tránsito de Bomberos ante eventuales emergencias en el sector. “No hay nada autorizado, esto es una toma, bueno uno esta consiente muchas veces que la gente necesita poder establecerse, tener su vivienda, sobre todo acá que es muy escaso el tema de arriendo y todo. Pero quizás hay una situación distinta, porque hay otros terrenos que están siendo ocupados en esas condiciones, pero en este caso es distinto porque es una calle que se está habilitando hacia el rio. Además, la calle tiene una función y se buscaba para que tenga acceso un carro de Bomberos, que le hace falta poder ingresar hacia ese sector ante cualquier emergencia”.

De esta situación tomo conocimiento la Municipalidad de Rio Ibáñez y ya se han adoptado algunas acciones, tal como lo informó su administrador, Ignacio Carrasco.

“Este fin de semana nos notificó nuestro delegado municipal que en la extensión de calle Los Arrayanes, una calle proyectada en la localidad, un vecino, un prestador de servicios turísticos, se habría tomado un terreno para la instalación, en ese minuto, de unos pollos para instalar un piso y edificar una vivienda emergente. El lunes enviamos inspector municipal y profesionales de la dirección de obras, para primeramente, generar la denuncia de construcción sin permiso de edificación, seguidamente desde el Municipio se ofició tanto a Bienes Nacionales como a la Delegación Presidencial Provincial, para que se hagan presentes en la denuncia y se pueda desalojar cuanto antes a esta persona que se está haciendo parte de un terreno que es público”.

Ignacio Carrasco, agregó que la continuidad de calle Los Arrayes, es de suma importancia para el crecimiento de la localidad de Puerto Rio Tranquilo y las iniciativas que se proyectan realizar en la zona. “Es la proyección de una calle que conectaría la localidad de Puerto Rio Tranquilo con el futuro terminal de buses que proyectamos al otro lado del río Chirifo, por eso lo importante de que ese espacio quede libre de tránsito. Nosotros ya habíamos iniciado trabajos de mejora del camino para consolidar la calle, pero nos encontramos con esa lamentable situación que como Municipio obviamente tuvimos que hacernos parte”.

El administrador municipal de Rio Ibáñez, dijo además que, “nosotros no somos propietarios del terreno es bienes nacionales, para efectos prácticos, el fisco es el dueño del terreno y tiene la destinación de una calle proyectada, no es de la administración de esta corporación municipal ese terreno propiamente tal, por eso se ofició tanto a bienes nacionales como a la delegación presidencial provincial para que se hicieran parte de esta denuncia. Nosotros como municipio en primera instancia nos acogimos a que era una construcción irregular y que por la ley general de urbanismo y construcción, esta persona requiere de un permiso de edificación y le da la potestad a la municipalidad, a la dirección de obras en este caso, poder paralizar la obra. La no paralización de la obra frente a instrucción municipal, está constituido en un delito y eso tiene que proseguir”.

Por último, el administrador municipal de Rio Ibáñez, Ignacio Carrasco, manifestó que también se dialogó con la persona que está levantando la vivienda en la proyección de calle Los Arrayanes, se le ofrecieron alternativas por temas habitacionales, por ejemplo, a través de un subsidio de arriendo.