Con fecha 22 de noviembre 2021 la Directiva Regional se reunió para acordar, que en concordancia con la decisión de la Directiva Nacional, manifestamos nuestro apoyo irrestricto y sin condiciones a la candidatura presidencial de Gabriel Boric en la segunda vuelta a realizarse el 19 de diciembre del 2021.

Coyhaique.- Como Directiva Regional tenemos la convicción que estamos en un proceso trasformador de Chile, a partir del gran apoyo ciudadano obtenido para el cambio la Nueva Constitución. Es por ello que no estamos dispuestos a retroceden en los cambios que nuestro país necesita, retroceder en los derechos de las mujeres, retroceder en las libertades de las minorías sexuales, retroceder en los derechos para la educación gratuita y de calidad, retroceder en el cuidado del medio ambiente, retroceder en el desarrollo sustentable y las energías renovables, retroceder en los derechos de salud pública universal y el aumento en las coberturas Auge. Todos logros obtenidos en gobiernos de centro izquierda.

Por esto no permitiremos que chile se gobernado por la extrema derecha, ya que los habitantes de nuestro país y nuestra región en particular hemos luchado por un país más justo e inclusivo, donde nadie sobra, reafirmamos así nuestro compromiso con los ideales progresista de cara al futuro de Chile.

La directiva.