Cuando los dirigentes nacionales de su partido aún no han hecho público a que candidato apoyaran en la segunda vuelta presidencial, la Concejala DC de la comuna de Cisnes, Almendra Silva, ya fijó su posición y cree sin lugar a dudas que, Gabriel Boric, debe ser el próximo Presidente de Chile.

Cisnes.- “Este es un momento fundamental para nuestro país y no hay tiempo para titubear siquiera, por el futuro, por la democracia y las transformaciones que nuestro Chile necesita. Mi decisión es profunda, pensada y responsable. Por mi historia de vida, mis luchas personales, las banderas que enarbolo y desde el 18 de octubre de 2019 en adelante participando en los cabildos ciudadanos, en las reuniones con mis vecinos, siendo parte de la campaña del apruebo por una nueva Constitución, en mi rol de Concejala, militante de un partido político, no puedo más que solo apoyar el proyecto de país que representa Gabriel Boric”, señaló la Concejala de Cisnes.

Almendra Silva, aclara además que, “no soy comunista, para mí en Cuba, Venezuela y Nicaragua hay dictaduras, creo en las libertades personales, emocionales y económicas de cada quien, pero de igual forma creo que el Estado de Chile está en deuda con las demandas históricas de nuestra sociedad; salud, vivienda, educación, conectividad, mayor autonomía de las regiones y compromiso real con nuestro planeta y medio ambiente”, enfatizó.

La Concejala DC, añade también que, “valoro los acercamientos que ha tenido Gabriel Boric con nuestras camaradas, la presidenta de la DC Carmen Frei y nuestra lideresa Yasna Provoste, en este momento tan delicado necesitamos esa capacidad de diálogo y entendimiento para llegar a puntos en común. Siempre apoyare cuando el bien superior sea nuestro país y su gente, porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Chile necesita y seré también la primera en levantar la voz cuando vea que se está poniendo en riesgo nuestra democracia, nuestras libertades y derechos fundamentales”.

Almendra Silva, cree que la libertad y los derechos fundamentales de la ciudadanía, “son los motivos que me llevan a votar por Gabriel Boric este 19 de diciembre, porque el Chile en el que yo quiero vivir coincide en muchos aspectos con el Chile en el cual el también quiere vivir, votar nulo, en blanco o no ir a votar no son el camino, no podemos ser meros espectadores, por eso hago un llamado a todos mis camaradas y patagones en general a sumarse, por nuestra patria de manera institucional, dialogante, constructiva y humanista”, puntualizó la Concejala DC de la comuna de Cisnes.